清華教授「重感冒去世」　官方通報遭狂嘲：現在連新冠都不能說了

▲清華教授「感染重型感冒」去世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京清華大學美術學院通報，著名設計師、清華大學教授吳冠英12月20日上午因「感染重型感冒」去世，享年67歲。不少民眾狂噴嘲諷，「現在連新冠都不能說了？」吳冠英是2008年北京殘疾人奧運會吉祥物「福牛樂樂」的設計者，也是2008年北京奧運會吉祥物「福娃」的設計者之一。

據《北京日報》報導，吳冠英生於1955年，廣東中山人，清華大學美術學院資訊藝術設計系教授，博士生導師。1982年畢業於中央工藝美術學院（清華大學美術學院前身）裝潢系書籍設計專業。曾榮獲北京奧運會、殘奧會特別榮譽獎，中國漫畫傑出貢獻獎，北京市高等學校教學名師獎等獎項。

吳冠英是2008年北京奧運會吉祥物「福娃」設計團隊的主力，也是五娃方案的最初提出者。他曾表示，五個福娃既代表了「五行」的中國傳統文化，其數目和代表的顏色也可與奧運五環相吻合。同時，中國文化裡又有很多用「五」象徵的吉祥意義，如「五福臨門」等。吳冠英也設計了中華人民共和國成立70周年紀念幣，以及不久前剛剛發行的2022中國壬寅（虎）年金銀紀念幣。

▲他的最後發文。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，對於吳冠英的英年早逝，中國美術學院原副院長杭間在朋友圈寫道，「我曾經的同事和光華路12號院的鄰居，一位善良有才華的設計師和藝術家，不敢相信就這麼走了。 」中央美術學院教授鄭岩、國家博物館原副館長陳履生等都在社交媒體表達了對吳冠英辭世的悲悼之意。

此前，12月9日，吳冠英還更新了一條微博，分享了他在門上貼的一張小畫。畫面中有一隻小兔子，配有「快遞請放門口，小件請放紙盒裡，謝謝！」當時，吳冠英還在評論區留言，「祝大家一切安好。」

網友看完通報後狂噴，「官方現在都不提新冠病毒引發的死亡，真是呵呵」、「現在統一用詞為重型感冒了嗎？」、「自欺欺人歲月靜好」、「新冠就是新冠，真不必這樣拐彎」、「新冠也是敏感詞了嗎」。