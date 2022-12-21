香港衛視：大陸明年1月3日起全面開放入境　隔離措施改「0+3」

▲港媒爆料大陸將在1月3日放寬入境隔離措施至「0+3」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《香港衛視》21日報導，根據其了解到的最新消息，中國大陸將於2023年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0+3」的政策，這也意味著大陸在新的一年，即2023年起將全面開放。

大陸目前採取入境「5+3」（5天集中隔離+3天居家觀察）的防疫隔離措施，不過大陸官方近日已多次表態會優化入境措施。包括中國駐美國大使秦剛、中國駐法國大使盧沙野等人，均公開透露中國很快將放寬入境管制措施。

此前，據港媒《星島網》報導，大陸入境隔離「5+3」已經名存實亡，變相實施「5+0」。甚至有20日從香港飛回成都的留學生表示，酒店稱只需完成兩天隔離，若核酸檢測結果為陰性，即可解除隔離自行離開，進行三天居家隔離，也即「2+3」。

多個在成都隔離的網友也紛紛在社交媒體提到「2+3」，已經隔離超過兩天但不足5天的隔離人士當晚解除隔離。

隨後，有在山東青島隔離的網友向當地酒店工作人員詢問，對方表示，「只有成都今天開始實行2+3。」在廣東隔離的人士也還沒收到「2+3」的通知。

隨著大陸放鬆防疫措施，有入住深圳隔離酒店的香港旅客早前展示「入境人員5+3隔離政策最新解析」的相關通知，顯示「3天居家」全靠自覺，名存實亡。江蘇、雲南、廣西多地均有網友提及「5+0」，多個社區稱「現在沒人管你」。