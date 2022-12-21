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「嘉義優鮮」線上年貨大街開跑　翁章梁帶逛挑年貨、限時加碼送100%東森幣

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲農曆新年將至，嘉義縣政府與東森購物網合作設立「嘉義優鮮」旗艦專區，今年再度推出年貨大街，嘉義縣長翁章梁(中)強調農產保證超值又安心，東森購物網執行長楊俊元也加碼宣布，除享滿額現折，再送100%東森幣限時回饋。左起：嘉義縣政府農業處副處長李建霖、番路鄉農會總幹事趙幸芳、嘉義縣長翁章梁、東森購物網執行長楊俊元、美食達人徐天麟。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年即將來到，又到了採買年貨的時候，嘉義縣政府與東森購物網合作設立「嘉義優鮮」旗艦專區，今年再度推出年貨大街，主打各式各樣特色年節好禮，一指下單就直送到府，再享滿額現折及100%東森幣限時加碼回饋，讓消費者感受到「回嘉真好」。嘉義縣長翁章梁強調，縣府攜手東森嚴選的嘉義農產，每樣都經過嚴格把關，保證超值又安心，產品多元從水果、零嘴到養生通通都有，歡迎大家上東森購物網慢慢挑選，只要喜歡，就把它買回家。

嘉義縣政府與東森購物網合作三年，除了透過電視購物「東森農場」節目行銷在地農漁產，也在東森購物網開設「嘉義優鮮」旗艦館，讓消費者在家動動手指，就能買到當地優質產品，目前累計已有80家業者、超過800件商品上架，三年來銷售總業績突破2400萬，成效顯著，也代表消費者的支持與肯定。農曆新年將至，「嘉義優鮮」年貨大街即日起開跑，翁章梁縣長21日特別北上參加「回嘉真好－嘉義優鮮年節好禮推薦記者會」，與美食達人徐天麟同台帶逛推薦好吃好買伴手禮。

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義縣政府與東森購物網攜手成立「嘉義優鮮」專區，雙方共同慶祝合作滿三年，專區目前也已累計有80家業者上架、超過800件商品，三年來銷售總業績突破2400萬，廣受消費者好評。

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣長翁章梁與美食達人徐天麟帶逛挑年貨。

例如番路鄉農會的柿餅禮盒、民雄的金桔－金桔酥、獨特海鮮味的咔啦脆蝦、富有豐富蛋白質的鱸魚精、一口吃烏魚子、古早味地瓜酥、友善種植的玉女番茄、產銷履歷蜂蜜、阿里山高山茶及鵪鶉蛋等伴手禮與零嘴乾貨，種類涵蓋山、海、平原，眾多來自嘉義農特產及過年伴手禮，都有在東森購物網販售，價格親民，送禮自用兩相宜，是年節送禮最佳選擇之外，只要看到產品上有「嘉義優鮮」四個字，就知道有嘉義縣政府掛保證，消費大眾可以安心購買。

翁章梁表示，嘉義優鮮（CHIAYUM）是農、漁、畜產的共同品牌，LOGO由知名設計師聶永真操刀，18條線代表嘉義縣的18鄉鎮，後頭微微揚起象徵農作物的萌芽、成長與茁壯，也代表嘉義農產逐漸建立的品質保證；「有品牌就有責任」，縣府將嚴格把關生產者的產品，並輔導業者以責任心共同經營品牌，讓「嘉義優鮮」成為全台灣最受信任的精品品牌。

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義優鮮品牌與東森購物合作滿三年，雙方今天舉行慶祝記者會，嘉義縣長翁章梁及東森購物網執行長楊俊元共同切下慶生蛋糕。（圖／記者湯興漢攝）

▲「嘉義優鮮」產品種類眾多，透過東森購物網就可以辦好年貨，買到澎湃的年節送禮好物。

翁章梁指出，為嚴格審核產品，縣政府、衛生局、食安大樓層層把關，不僅建置一套符合國際標準的檢驗設備，只有符合嚴選資格才能貼上品牌標籤，最重要的通路方面，這三年來與東森購物網合作，包括電視購物行銷，慢慢打開嘉義優鮮的知名度，很感謝東森購物網一直以來給予大力協助，經常有很多折扣回饋給消費者，讓產品更容易推銷出去，幫助小農與消費者輕鬆對話，在這樣一個強勢通路下，縣府也樂於和東森購物網繼續合作。

東森購物網同步推出「嘉義優鮮-年節回嘉真好」線上年貨大街活動，消費滿$2500享折$200優惠，東森購物網執行長楊俊元更加碼，即日起到過年前凡在東森購物嘉義優鮮專區消費，即可獲得100%東森幣回饋，他提到，「有嘉義縣政府和東森購物雙重保證，絕對是大家辦年貨的最好選擇，除了年節商品，之後也會不定期舉辦各種優惠活動和抽獎。」

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