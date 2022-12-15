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東森廣場好吃好逛盛大開幕　消費不限金額換美食、動物醫院免費送大禮包

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物打造全新複合型商場「東森廣場」，慶祝商場盛大開幕，即日起舉辦一系列促銷活動。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物斥資上億元，在中和總部大樓一樓打造全新複合型商場「東森廣場」，占地870坪，除了精選各種餐飲服務、販售東森購物嚴選商品，還與全家便利商店合作打造第一間寵物複合門市，同時整合動物醫院的服務，提供民眾多元化的生活服務，即日起至12/22（四）起舉辦一系列促銷活動，慶祝商場盛大開幕。

東森廣場作為休閒場域新選擇，少不了美食助陣，不但引進I’m pasta義大利麵、點8號、沅保奶茶、日春木瓜牛奶、千石家、草地町等多家餐飲名店，無論是港式茶飲、日式拉麵或台式小吃，應有盡有，網路爆紅全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，開創副品牌「一星名店－人生的咖哩味」首家門市也開設在此，提供其他地方吃不到的特色美味。

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

歡慶「全家」東森1號店開幕，12/15(四)舉辦買指定商品送新鮮草莓乙盒活動，吸引不少消費者排隊等著搶購。

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森廣場好吃、好逛，滿足民眾生活所需。

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團費時半年耗資上億精心打造的中和新地標「東森廣場」12/15正式對外公開營業，東森集團總裁王令麟及新北市長侯友宜共同為東森廣場剪綵。（圖／記者湯興漢攝）

除了好吃，也很好逛，來到東森廣場可以看到全家便利商店進駐之外，其中更開設「FamiSuper超市店」，在小坪數超市中就能採買到生鮮食材、即食調理冷凍品、日韓進口調味醬料與多款紅白酒等商品。而該間門市還有另一大特色，就是與東森寵物店複合並設，不僅提供各式各樣貓犬寵物用品，當民眾帶著毛小孩逛店累了，還可以在一旁的廣場咖啡座位區休憩，也可以帶毛孩前往慈愛動物醫院看診或是到東森寵物美容。

為了慶祝東森廣場開幕，也歡迎民眾親自體驗，即日起至12/22（四）起，憑東森廣場當日消費發票不限金額，前300名可免費領取「點8號」冰火菠蘿油乙顆，前300名到店客人享29元加購港式凍檸茶乙杯；「東森寵物」消費滿500元贈送全家中拿鐵或益生菌濕紙巾，消費滿888元送東森衛生紙，眾多寵物用品也有低價優惠。

▲▼慈愛動物醫院東森廣場店。（圖／記者湯興漢攝）

▲商場內還有動物醫院，提供毛小孩看診服務。

「慈愛動物醫院」東森廣場分院則有免費送大禮包，只要完成現場體檢、拍照打卡並加入東森寵物會員，即刻獲得毛骨力試用包及東森寵物美容折價券，每日限量50份，送完為止，另有指定疫苗免費券、全套血檢5折券加碼送，家中有毛小孩的民眾可把握時間前往。

另外，即日起於「全台」全家便利商店購買東森購物指定商品鋅C望、Strawberry衛生棉、料理之王和風咖哩雞料理包其中一項，掃描包裝內小卡「東森在全家。揪你參一咖」QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋贈送等值東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止，越早買中獎機率越高，買越多中獎機會越大。

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