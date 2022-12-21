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綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥、隔壁老王　三王搞笑無極限

綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥王雷　三王搞笑無極限（圖／東森購物提供）

▲新馬直播天王「賣魚哥」王雷這次來台灣，與綜藝天王吳宗憲以及東森的王世均合體直播，將於12月23日星期五晚上9點到11點開播，在東森購物和王雷的粉專開賣東森嚴選商品。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

新加坡直播天王「賣魚哥」王雷再度來台，61歲的他成功從藝人跨行進入直播圈，這兩年來，他的臉書關注從8000飆到145萬，年收高達約2000萬新幣（約4億元台幣），自豪每年都只休除夕和初一兩天。

王雷從廟會表演起家，更演過不少電影，但2020年遭逢疫情，2個多月沒有收入，只好去銀行解除定存，這期間他也會開直播跟網友聊天、唱歌，有朋友請他幫忙在直播上賣海鮮，王雷原本覺得自己是明星，在網路上露臉賣魚不適合，但最後還是踏出這一步，第一次直播雖只有800人收看，但賣出1500多條魚，原本朋友的6000多條魚庫存，他開了3次直播就全數售罄。他最大特色就是「爆粗口」，最高紀錄有6萬2千人在線看他賣東西「兼罵人」，場場都罵出爆單好成績，現在他除了海鮮，也到世界各國直播連線銷售，去年底更在一檔直播中創下129萬元新幣（約2923萬元台幣）的震撼紀錄，但也不忘將所得拿出來做公益。

王雷這次來台灣和綜藝天王吳宗憲合體，是由東森的王世均執行長提供東森嚴選平台 ，促成本次合作，憲哥樂見三人同場，自封「三王」男子團體，分別是綜藝天王（吳宗憲）+新馬直播天王（王雷）+隔壁老王（王世均），三人搞笑無極限，喊話這次直播節目，要把觀眾分分秒笑出眼淚為止，王雷這次直播目的是想要把台灣的特有商品銷售至星馬地區，直播即將在12月23日星期五晚上9點到11點開播，在東森購物和王雷的粉專開賣東森商品，分別為: 紅藜果膠PLUS、萬歲牌DHA藻油堅果補給充電包東森聯名款32G*22包、華陀扶元堂 鮮萃枸杞汁、還我清白超大面積零死角超微米淨化慕斯、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、東森滴黑蜆、JackyWu WU所不在藍牙喇叭，將會推出前所未有的「天王價」，想要把握優惠的粉絲朋友，敬請要把握機會，準時收看。

綜藝天王吳宗憲合體賣魚哥王雷　三王搞笑無極限（圖／東森購物提供）

▲吳宗憲預告將與「賣魚哥」王雷一起直播開賣。（影片／東森網紅股份有限公司提供）

東森購物粉專：https://www.facebook.com/ETMall/
(24萬粉絲)
王雷粉專：https://www.facebook.com/wanglei.singapore
(145萬粉絲)

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