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大陸 大陸焦點 特派現場

上海病人排隊4小時「只分到2粒藥」氣炸　有人當場等到昏厥

▲▼ 大陸疫情,大陸鬆綁，大陸解紛，上海醫院發熱門診。（圖／新民晚報）

▲上海醫院發熱門診外的排隊人潮。（圖／新民晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸鬆綁疫情防控後，各大醫院承受巨大壓力，上海有病人排隊排了4、5個小時，還有人體力不支昏厥。缺藥荒亦燒到大醫院，有病人排隊3、4個小時只分到2粒布洛芬，氣得和醫生發生爭執 。

據《新民晚報》報導，上海市同濟醫院前去支援發熱門診的醫生李冰透露，儘管吃午飯、穿脫衣服的時間壓縮在半小時以內，但依然看不完所有病人，而這種狀態可能還要持續很長一段時間。

「排隊的人群中，有人由於時間太長而蹲下休息。比較重的病人好幾個，馬上走綠色通道收進去了」，李冰回憶道，18日當天，排隊的人群中有幾個人昏厥過去。

李冰接著表示，昏倒的病人中，有一個是因高燒體力不支的年輕人；另外有年齡比較大的高血壓病人，因血壓控制不佳，排隊過程中突然昏過去；還有電解質紊亂的病人、合併膽總管結石的病人、急性冠脈綜合症的病人等。

不過報導指出，同濟醫院發熱門診的接診流程在經過3年的實踐後，越來越優化，有的病人發燒，明顯是闌尾炎，就立即走急診通道，不必在發熱門診排隊。

▲陝西一家診所的就醫情況。（圖／翻攝自秒拍「丶木子井」）

報導稱，醫院退燒藥緊缺，有病人因排隊3、4小時只配到了2粒布洛芬，一下子克制不了情緒，和醫生發生爭執。李冰說，她理解病人，但是現階段的困難擺在眼前，呼籲大家理性就診，可以通過鄰里朋友互助、線上醫療的方式來找藥。

除了同濟醫院，上海市各大醫療機構的發熱門診都已面臨第一波猛烈衝擊，醫院不得不增加人手，從各個科室調集醫護人力輪流上發熱門診。

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