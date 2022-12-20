陸多地發現BQ.1、XBB！　官方揭「新增死亡個案僅5例」原因

▲北京發熱門診。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠疫情爆發，官方今（20）日下午召開新聞發布會稱，多地已經發現Omicron BQ.1、XBB變種株，傳播優勢會逐漸增加，與BA.5.2和BF.7以及其他50多個境外輸入的次分支，可能會形成一個「共循環」。對於19日新增死亡個案僅有5例的爭議，專家回應稱，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭的很少。

據《北京青年報》報導，大陸國務院聯防聯控機制今日召開新聞發佈會，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，BQ.1和XBB是Omicron新的變異分支，主要表現為傳播力和免疫逃逸能力增加，但致病力並沒有明顯增加。

許文波指出，一共有130多個Omicron的次分支輸入，同時有50個次分支引起關聯的本土病例或者爆發流行，包括BQ.1和XBB，其中9個省49例病例中檢出BQ.1及其亞分支，在3個省11個病例中檢出XBB亞分支。

不過許文波表示，整個BQ.1和XBB在大陸尚未形成優勢傳播，目前還是以BA.5.2、BF.7為主，但其傳播優勢會逐漸增加，和其他50多個輸入的次分支，可能會形成一個共循環。

此外，近期大陸多地傳出染疫死亡人數激增，醫療、殯葬業均超負荷運轉，不過官方通報中，19日新增死亡個案僅有5例。外界質疑，現如今大陸新冠死亡的判斷標準是什麼？

對此，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強今日回應稱，目前Omicron毒株感染以後，導致死亡的主要原因是基礎病等，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭的很少。

王貴強表示，衛健委最近明確對相關死亡病例進行判斷，主要有兩個方面，由於新冠病毒導致肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡；其他疾病導致的死亡則不把它歸類。

王貴強說，為了更好規範新冠疫情導致的死亡的統計，目前也在做相應的培訓，要採取會診和死亡討論的方式來最後判定這個病人到底死於新冠還是其他基礎病，「我們不回避新冠的危害性，同時要科學看待新冠的危害。」