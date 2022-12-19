玩交友軟體「10分鐘沒回」被告了！超扯對話曝　釣出苦主+1也遇過

▲有些人會透過交友軟體認識新朋友。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

交友軟體認識新朋友，不料才10分鐘沒回訊息就被告？一名女網友發文表示，她當時配對到一個男生，對方也積極傳訊息給她，但她讀了訊息以後正巧要騎車，所以暫時「已讀不回」，豈料再次打開聊天室，就見一連串訊息，還被告知要去做筆錄、記得到法院。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她日前無聊下載了交友軟體，想不到遇到怪怪的人，「第一次遇到已讀不回還會被告的！」且她明明什麼都沒回，對方竟說自己被欺騙，「此交友軟體已卸載！」

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從對話紀錄可見，男網友打完招呼就問「你喜歡吃蛋糕和甜點嗎？」隔了10分鐘不見回應，就接連傳了一串訊息，「奇怪」、「你明明就在線上，而且剛剛有來看我檔案」、「卻又故意不回訊息」、「你是在欺騙和耍人喔」、「既然你要欺騙和耍人」、「我現在就去警察局對你提告」、「法院法庭上說吧」、「你這邊資料和大頭貼，我都會交給警察局和地檢署」、「警察局會通知你做筆錄的」。

▲男網友怒喊要提告。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

時間又過了半小時，男網友繼續說，「提告完成囉」、「警察會通知你做筆錄的」、「你慢慢故意不回訊息吧」、「你記得要到法院開庭唷」。後來原PO晚上近11時回應，「呵呵，剛下載不會用，這能告什麼？」男網友則不客氣表示，「你自己到法院跟法官說吧」。

看到這段訊息，讓原PO匪夷所思，她也在文中補充，男網友傳訊息給她時，她人在外面、正要騎車，所以才會變成已讀不回。

貼文曝光後，一票網友全看傻眼，「心碎提告」、「可以投稿直男行為研究社了」、「好好笑，不回訊息就是詐騙」、「告得成才奇怪」、「自言自語也可以告人」、「半小時能提告什麼，笑死」、「憑實力單身啊」、「難怪會單身，不意外」。還有網友直呼，「你還真相信喔？15:28說要提告，16:00說提告完成，做筆錄都沒那麼快」。

▲有網友也遇到一樣狀況。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

另也有些網友留言卡後續，原PO則回應，「過幾天看看有沒有傳票」。稍早還有網友透露，「我也遇過喔！就封鎖加刪除他，爽爽der！」

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