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世足運彩中2600元　「店員只給500」她越想越不對：怎刷的？

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO花400元買了2張運彩，其中一張中了2600元。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

4年一度的世足怎能不買一下運彩？有民眾冠軍賽前花了200元下注，預測比賽在正規時間內以2：2踢成平手，沒想到神準猜中，以13.00的賠率可得2600元。結果昨（19）日拿去換，店員卻只給500元，「有問！但聽不懂，因為很多種玩法，也想說刷500就500吧！但就是越想越不對勁」，引發議論。

一位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」表示，昨天晚上6點多，她把運彩帶去彩券行兌現，拿到500元當下覺得怪怪的，但想說員工都刷出來了，應該就是500元。事後她越想越奇怪，一是店員沒給收據，二是「怎麼想都覺得賠率13的東西，怎麼可能只有500？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO只拿到500元，越想越奇怪。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

一直到快10點的時候，先生才折回彩券行確認，但店員稱當時人多，已經忘記給多少，只讓先生自己翻找拿去兌換的運彩。結果這一翻，還意外挖出收據，「看到收據還真是2600！但店員說，要等到老闆明天調監視器，看他是給多少！」

原PO就疑惑，「那500是怎麼刷出來的？雖然不是大錢……但，感覺就很不對勁！」也擔心監視器畫面調不調得出來。她也在留言處補充，見掃碼掃出來是500元，外加員工解釋「因為90分鐘內的和才算」，才沒有追根究底，而且明明就有收據，為何員工沒給？

看到貼文後，就有網友也質疑店員，「我也有過，明明看機器刷的金額是475，結果店員只給75，也沒給兌獎單子，就開始裝忙」、「就遇過不老實的店家，不刷電腦的，中1000拿500，被告知才說看錯」、「要小心，有些店好像怪怪的……我朋友也是一日粉，就被店家騙了」、「我相信有些店員真的行為內心很骯髒，我4年前買彩券，就有被店家陰過。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲女網友表示，當下店員還有解釋為何是500元。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

但也有人猜測，「極度有可能是兌獎的時候沒刷到妳的條碼，看機器就直接給上一位客人的中獎金額」、「感覺是看到上一個客人中500就直接給你」、「前一位客人下投注店家沒消除，然後就接著投妳的派彩，設備就會直接將妳的彩金扣除上一位的投注，我想應該是這種狀況」、「上一筆交易他沒有按歸零，相信我，我是彩券行員工。」

還有不少網友直呼，這可能會變無解的狀況，「中文及數學我懂，這是2600元沒錯，但離開櫃台真的尷尬了」、「金錢的事情一旦離櫃了真的很難說」、「只能等店家調監視器或日結了，如果有良心就會還妳了」、「認真說起來，妳走掉了就比較吃虧了，如果店家說一句沒監視器，其實妳也沒轍。」

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