冷到大腦當機！陌生男突借130元買炸雞　他秒答應回神後悔了

記者黃翊婷／綜合報導

台灣周末即將迎來入冬後第一波寒流，一名網友聲稱，14日中午有一名陌生男子跑進店裡，想借130元買炸雞，他也不知道自己當時是被冷到哪根筋不對，竟然答應了，結果等到晚上7點，對方都沒有回來還錢，這才終於回過神來，「X，突然很後悔，害我少吃3隻雞腿跟花枝丸」。

▲陌生人向原PO借錢買炸雞。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，14日中午有一名陌生男子跑來店裡，劈頭就問，「可不可以借我130元買炸雞？我錢包在公司忘記帶」，並承諾下午就會拿錢來還，他見對方一臉誠懇，當下也不知道哪根筋不對，便答應了。

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原PO接著說，結果自己一直等到晚上7點，陌生男子都沒有回來還錢，這才終於回過神來，並開始感到後悔，「X，突然很後悔，害我少吃3隻雞腿跟花枝丸」，最終決定當成做公益，順便把這件趣事分享給大家，「（我）就一時被冷到腦子壞掉」。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃原PO，「可以借我200元嗎？我想吃麥當勞兒童餐」、「沒想到這個理由也能騙到錢，買炸雞」、「也許他也正在發文找你」、「他如果是12小時制的，可能還沒下班」；還有人留言打趣道，「我懷疑你有廣告嫌疑，但我沒證據」。

不過，也有不少網友表示，的確在路上遇過陌生人借錢，理由千奇百怪，「你人真好，我是遇到要跟我借200元坐火車，只是我比較殘忍，沒有借他」、「我有遇過買便當的，排在前面的（女客人）說錢不夠，我就借她了，她後來真的有還我」。