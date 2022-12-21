急凍！7人受困小關山林道　車失動力人虛弱...警送胰島素救援

記者陳宏瑞／高雄報導

台中的柯姓男子（21歲）18日與6名朋友到南橫小關山林道體驗縱走2日遊，欣賞山間風景，返程時在小關山林道4K處，車子突然失去動力，人車受困林道中，時值冷氣團來襲，又身體不適，其中1人又需注射胰島素，寶來派出所獲報，派員摸黑上山抵達現場，送熱食和胰島素協助民眾脫困。

▲5男2女受困山區又遇到寒流，警方上山救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

寶來派出所警員劉正弘、盧宥棋18日晚上6時許接獲通報後，立即趕往小關山林道搜尋，因天色昏暗、山區濃霧，原30分鐘車程，竟用了1個多小時，在小關山林道4K處，見患有糖尿病的柯男臉色蒼白在林道間待援。

▲5男2女獲救後先到派出所休息。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

帶團的陳姓導遊（49歲）表示，他們一團7人是17日一大早從台中出發，全團5男2女，到南橫小關山林道縱走，進行2天1夜行程，返程時，行經小關山林道4K處，車輛突不明原因失去動力，受困山林，由於天色已晚、氣溫寒冷，山區濃霧能見度僅有2公尺，5男2女位處偏僻山區加上柯男身體不適，亟需注射胰島素，緊急向警方求援。

員警到場後，先送上熱食並幫助車子脫困，並將眾人帶回派出所暫時休息，也讓柯男順利注射胰島素，最後7人身體都沒有大礙，僅僅飽受驚嚇。

六龜分局提醒，民眾上山應先檢查裝備、車輛，且注意天候，更要考慮自己的身體狀況及路線行前準備，量力而為才能平安出遊，若登山途中極需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間，否則後果不堪設想。