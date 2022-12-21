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直播主喊「醫師、律師都好野人」　醫怒發聲

醫院、住院、醫生。（圖／PIXABABY）

▲謝宗學說，醫師、牙醫、律師都是學生時期犧牲許多休息和娛樂，所謂甘苦人的生活提前在國高中時嚐過，不是平白無故從天而降的樂透。（示意圖／翻攝PIXABABY免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，最近聽到某直播主在批評醫師、牙醫、律師，說這幾個職業的人都是好野人，無法體會社會一般階層甘苦人的心酸，「聽到這樣的說法，我有點憤怒。」他提到，讀小學被老師認為智能不足需要去唸啟智班，為了爭一口氣拚死命唸書，最後才換得醫學生身分。

謝宗學近日在臉書說，「感覺好像我好像一出生就是醫師，沒有經過任何努力就能過較好的生活，完全忽略考進醫學系前，國中、高中甚至重考這6-7年以上的時間，幾乎犧牲所有玩樂的時間，廢寢忘食、沒日沒夜唸書，最才能擠進醫學系的窄門。」

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謝宗學指出，事實上，除了極少數的天才，「我們那個年代經過大學聯考考上醫學系的人，幾乎都有類似的苦讀過程。部分家中經濟困難的學生，國高中時需要工作幫忙負擔家中經濟，無法專心讀書。」

謝宗學提到，然而，絕對有更大一部分國高中學生，家長提供可以安心唸書的環境卻不願努力讀書，覺得父母整天唸要多讀書很煩，寧願花時間在網咖、電動玩具、撞球間、溜冰場，甚至加入幫派混黑道，白白浪費國高中最能唸書的黃金歲月。

▼謝宗學說，他爭一口氣拚死命唸書，最後才換得醫學生身分。（示意圖／翻攝PIXABABY免費圖庫）

▲護理師，護士，醫師，醫生，醫務社工，社工，醫療，醫院，醫務。（圖／pixabay）

謝宗學表示，這些人成年後因為沒有較好的學歷，在社會中求職處處碰壁，或只能得到薪資較不優渥的工作，這種時候當然可以責怪社會現實或埋怨政府無能，但也要反思是不是求學時期沒有付出足夠的努力，才導致現在的困境？

「一定有人會說不是每個人都是唸書的料」，謝宗學說，的確是，但前提是有沒有真正付出所有心力試著把書唸好，來證明自己真的不適合唸書？還是這只是怠惰的藉口？他在小學被老師認為智能不足需要去唸啟智班，為了爭一口氣拚死命唸書，犧牲娛樂時間，國高中加上重考7年間，過著只有唸書無聊的日子，最後才換得醫學生的身分。

謝宗學指出，還是有人會反問社會上有人國中畢業、混過黑道，最後還是能成為公司老闆和企業主，唸書不是唯一的路？這些人只是極少數特例中的特例，絕大多數一樣背景的人無法得到如此成就，努力唸書除了可以得到較好的學歷外，更重要的是可以讓頭腦變得清澈，可以吸收國際的知識，增加獨立思考能力。

謝宗學認為，讀書絕對不是成功的唯一道路，但努力學習卻是成功必經的道路，很多學歷不好的人之所以可以成功，都是在人生道路上不斷學習增進專業，其精神跟拚命唸書無異。

謝宗學寫道，「我想說的是醫師、牙醫、律師都是學生時期犧牲許多休息和娛樂，才換得出社會後比較好的工作和職位，所謂甘苦人的生活提前在國高中時嚐過了，這是等價的交換，不是平白無故從天而降的樂透。」

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