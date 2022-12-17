　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

縣府處長爆外遇！診所沙發狂%200次　女學生嬌喊： 怎麼吸都可以

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲某前政府官員卸任後，回鄉開設診所擔任醫師，卻又和女員工爆出婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／綜合報導

某縣府衛生局長卸任後，回鄉開設診所擔任醫師，聘用過去教授過的女學生小雯(化名)來診所工作，卻和她爆出婚外情，兩人在4年內，於診所沙發椅、住處發生150-200次性行為，小雯還甜蜜表示「怎麼親怎麼吸都可了」、「會做到你想要的姿勢」，並按做愛時程排班表。兩人姦情曝光後小雯遭醫師妻子提告求償，她則反控醫師長年對她權勢性侵。不過法院不採信小雯說法，判她應賠償35萬元，全案還可上訴。

正宮指控，小雯於2017年就不斷約丈夫到超商喝酒，還開車載她丈夫到碼頭約會，兩人更於下班後在診所沙發椅上做愛，丈夫還把小三帶回家中床上，發生關係共計150至200次。後來小雯於今年3月底和丈夫發生爭執，在診所發飆咆嘯吵辭職，丈夫於是向她坦承外遇，她才知道丈夫已偷吃5、6年之久，讓她感覺非常痛苦，提告向小三求償100萬元。

全案審理時，小雯反控醫師對自己權勢性交，應負9成責任，並表示醫師並非第1次外遇，但正宮都選擇容忍，且因她在工作上替診所增加收入至少700至800萬元，所以正宮發現醫師與她的關係後，還和醫師一起到她家請她回診所工作，後來正宮是因為誤認她詐騙醫師錢財才提告。

法官查看醫師和小雯從2017年至今年3月底的訊息對話，小雯向醫師表示「我○○○從跟你開始到現在，都是真心真意的跟著你」、「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」、「有什麼好不積極，我也很享受，你動我享受，你做我享受，你爽我也爽，這樣就好」、「這件事情我錯了…至於做愛的事情…回來我也會補償你喔……也會做到你想要的姿勢」，並為做愛時程表做了詳細規劃，表示「所以一定要排我上班…原因是因為一開始我們都是二、五做愛，所以我的班才會排這樣啊，明天下午上去○○…星期二早上下來上班中午做愛…下午再去搭機」等訊息，確有發生數次性行為且頻繁傳送親密文字。

法官指出，小雯曾以被醫師權勢性交數百次為由，對醫師提起告訴，已經檢方處分不起訴，且LINE訊息內容都顯示雙方為你情我願，可見小雯已侵害配偶權，審酌她從診所離職後擔任約聘工作，月薪約2萬元，判她應賠償35萬元，全案還可上訴。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
幫男友洗內褲睹「出軌鐵證」　女星下跪哭求別分手
寒流急凍5°C！　醫急勸「4部位一定要保暖」
最狂聖誕交換禮物！　他爽抽中「台北1間房」
季芹脫了！上中下全露　千人看光
無名女神淚吐「懷上渣男小孩」　出生12天逝！
53％民眾指行政院長該下台！　蘇貞昌回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8年前裸照外流淚崩！　女星辜莞允「百張私密照+錄音檔」再遭瘋傳

汽車亂闖等停區　「騎士下車拍照遭違剿」警：未妨害交通不罰

快訊／轎車鬼切！台74線小貨車急剎打滑「側翻路中」　滿地油漆

早晚溫差大3高病患留意！花蓮2人送醫　消防局呼籲保暖

保五警騎車撞死人！閃黃燈路口都沒減速　「安全帽破裂」女子不治

網傳原民部落「要把孩子帶在身邊」　枋寮警：只是推銷兒童書

生存玩家自製槍械「我家就是兵工廠」　警起獲罕見巴西金牛座

救護車逆向包紮自摔女大生　小貨車沒主意...直接撞凹後車門

冬令進補需求量大增！嘉義縣抽驗食材及火鍋料　檢驗結果出爐

蘆洲捷運站外濺血！男持刀割他嘴皮　原因超荒謬：你不把我當大哥

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

鄧紫棋唱西文歌慶阿根廷晉決賽　「梅西按讚了」她驚呼：OMG！

高虹安晚間移送北檢不發一語

8年前裸照外流淚崩！　女星辜莞允「百張私密照+錄音檔」再遭瘋傳

汽車亂闖等停區　「騎士下車拍照遭違剿」警：未妨害交通不罰

快訊／轎車鬼切！台74線小貨車急剎打滑「側翻路中」　滿地油漆

早晚溫差大3高病患留意！花蓮2人送醫　消防局呼籲保暖

保五警騎車撞死人！閃黃燈路口都沒減速　「安全帽破裂」女子不治

網傳原民部落「要把孩子帶在身邊」　枋寮警：只是推銷兒童書

生存玩家自製槍械「我家就是兵工廠」　警起獲罕見巴西金牛座

救護車逆向包紮自摔女大生　小貨車沒主意...直接撞凹後車門

冬令進補需求量大增！嘉義縣抽驗食材及火鍋料　檢驗結果出爐

蘆洲捷運站外濺血！男持刀割他嘴皮　原因超荒謬：你不把我當大哥

徐巧芯喊「世代交替」藍營恐分裂？　柯志恩：各憑本事大家都服氣

8年前裸照外流淚崩！　女星辜莞允「百張私密照+錄音檔」再遭瘋傳

雞蛋荒春節重演？陳吉仲：有信心不會出問題「蛋價尊重市場」

壯壯熬過《全明星》排擠風波！　鏡頭前拋偶包...喜曝新身份

汽車亂闖等停區　「騎士下車拍照遭違剿」警：未妨害交通不罰

「洗澡40分鐘」同住房東怨洗太久...傳簡訊討錢！妹子氣炸：合理嗎

「與業者共同持有房產」再爆謝龍介財產疑雲　郭再欽：會陸續揭發

2024民調在全台縣市都墊底　柯文哲：不要每次都問這種好不好

世足季軍賽3大看點　摩洛哥、克羅埃西亞「最強門神」世紀對決

「國光女神」安苡愛驚傳車禍！　「車尾被撞爛」還原驚悚過程

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

抗議偵辦高虹安？民進黨旗被高掛北檢

雙寶爸偷吃　狂讚小三：妳是唯一會舔我X眼的

求職淪豬仔「逼吃蟲鹽抹傷口」惡徒還自製刑具

淫醫師外遇女學生！診所沙發狂%200次

梧棲工地意外　移工遭墜落磁磚砸破頭慘死

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

工程師殺妻分屍奇案！　記者神準測「苦」字20天破案

霸王級寒流來襲！彰化25人送醫2命危

載女友自摔亡　曾執導「高中畢業歌MV」奪冠

「學甲88槍」槍擊案再1嫌落網！　衝鋒槍是他提供的

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

婦倒地大小便猛吐亡　監視器揪照護員施暴

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

男大生打工3個月偷20支iPhone！轉手賣2萬

更多熱門

相關新聞

「不孕小三」啪啪5次就中！正宮0動靜怒了　醫破盲點

「不孕小三」啪啪5次就中！正宮0動靜怒了　醫破盲點

一名20多歲妹最近震驚得知，男友先前出軌的對象，竟然懷孕了，令她無法理解的是，對方不孕且做愛不到5次就中獎，反觀她和男友交往1年多，明明沒有避孕，肚子卻始終零動靜。面對正宮的提問，婦產科名醫蘇怡寧搖頭回11字，也直言「不知道這件事我能怎麼幫妳。」

小王邀戰「玩到妹妹痛」　夫出獄衝他家開嗆

小王邀戰「玩到妹妹痛」　夫出獄衝他家開嗆

董事長偷吃7年害墮胎　她要求1388萬養一輩子

董事長偷吃7年害墮胎　她要求1388萬養一輩子

怒控「惡鄰」給爸爸吃辣椒　真相大打臉！

怒控「惡鄰」給爸爸吃辣椒　真相大打臉！

辦完父喪找小三安慰！腥夫：我2人都要

辦完父喪找小三安慰！腥夫：我2人都要

關鍵字：

外遇婚外情偷吃醫師

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

張蘭認了決裂汪小菲！「母子斷絕聯繫」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面