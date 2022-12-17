縣府處長爆外遇！診所沙發狂%200次　女學生嬌喊： 怎麼吸都可以



▲某前政府官員卸任後，回鄉開設診所擔任醫師，卻又和女員工爆出婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／綜合報導

某縣府衛生局長卸任後，回鄉開設診所擔任醫師，聘用過去教授過的女學生小雯(化名)來診所工作，卻和她爆出婚外情，兩人在4年內，於診所沙發椅、住處發生150-200次性行為，小雯還甜蜜表示「怎麼親怎麼吸都可了」、「會做到你想要的姿勢」，並按做愛時程排班表。兩人姦情曝光後小雯遭醫師妻子提告求償，她則反控醫師長年對她權勢性侵。不過法院不採信小雯說法，判她應賠償35萬元，全案還可上訴。

正宮指控，小雯於2017年就不斷約丈夫到超商喝酒，還開車載她丈夫到碼頭約會，兩人更於下班後在診所沙發椅上做愛，丈夫還把小三帶回家中床上，發生關係共計150至200次。後來小雯於今年3月底和丈夫發生爭執，在診所發飆咆嘯吵辭職，丈夫於是向她坦承外遇，她才知道丈夫已偷吃5、6年之久，讓她感覺非常痛苦，提告向小三求償100萬元。

全案審理時，小雯反控醫師對自己權勢性交，應負9成責任，並表示醫師並非第1次外遇，但正宮都選擇容忍，且因她在工作上替診所增加收入至少700至800萬元，所以正宮發現醫師與她的關係後，還和醫師一起到她家請她回診所工作，後來正宮是因為誤認她詐騙醫師錢財才提告。

法官查看醫師和小雯從2017年至今年3月底的訊息對話，小雯向醫師表示「我○○○從跟你開始到現在，都是真心真意的跟著你」、「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」、「有什麼好不積極，我也很享受，你動我享受，你做我享受，你爽我也爽，這樣就好」、「這件事情我錯了…至於做愛的事情…回來我也會補償你喔……也會做到你想要的姿勢」，並為做愛時程表做了詳細規劃，表示「所以一定要排我上班…原因是因為一開始我們都是二、五做愛，所以我的班才會排這樣啊，明天下午上去○○…星期二早上下來上班中午做愛…下午再去搭機」等訊息，確有發生數次性行為且頻繁傳送親密文字。

法官指出，小雯曾以被醫師權勢性交數百次為由，對醫師提起告訴，已經檢方處分不起訴，且LINE訊息內容都顯示雙方為你情我願，可見小雯已侵害配偶權，審酌她從診所離職後擔任約聘工作，月薪約2萬元，判她應賠償35萬元，全案還可上訴。