前夫麻吉傳訊少婦「想X妳」　遭8煞亂棒打死！律師竟教唆她滅證

▲林雅婷收到前夫吳姓友人傳來的侮辱簡訊，弟弟與前男友得知後揪人教訓他。（圖／讀者提供）



記者黃資真／台北報導

新北離婚少婦林雅婷因收到前夫吳姓友人傳淫穢訊息調戲侮辱，林女弟弟和前男友得知後分別找人教訓，將吳男活活打死，林雅婷等6名成年人分別被判刑4年到10年；負責替弟弟辯護的律師康皓智竟偷偷聯絡林女弟弟親友，將犯案的鐵棍丟掉，林男的鐘姓女友趕緊將鐵棍丟到新店山區，結果2人皆被依湮滅證據罪起訴，台北地院判決鐘女5月徒刑，康皓智仍在審理中。

回顧此案，吳男原本和林女、林女老公，以及林女母親投注，後來林女離婚，老公搬家，2021年4月5日深夜11點多，吳男突然傳LINE給林女說要「X到妳喊不要」、「用力的往妳子宮裡內射」，林女前夫不相信吳男會做這種事，林女的弟弟林宜辰和在大陸的前男友聽聞氣得找人來教訓吳男。

▲林女弟弟林宜辰（夾腳拖）一、二審皆判處10年。（圖／記者劉昌松攝）



隔天凌晨，林女姊弟等一行8人，就分持球棒、鐵條、甩棍，將正在房內睡覺的吳男叫醒後，亂棒加上拳打腳踢，把吳男打到外傷性顱骨骨折，奄奄一息，眾人商量由林女報案，謊稱吳男自己突然抓狂，不斷用頭去撞牆而倒地不起，警方一度被誤導，到場將吳男送醫，搶救6天後仍傷重不治，一開始林宜辰企圖自首頂罪，仍被查出有8人涉案。

雖然事後被告共賠償吳男家屬288萬元，仍被台北地院依傷害致死等罪，依犯行情節判6名成年被告4年到10年不等有期徒刑，案經上訴高院駁回，另2名少年已移送少年法庭處理。

檢警卻意外發現，林宜辰委任的康皓智律師竟私下通知林宜辰20歲鐘姓女友，把犯案用的鐵棍丟到新店山區，警方後來循線找回鐵棍，在上面驗出吳男血跡反應，因此另外將鐘女與康皓智依法起訴。

台北地院審酌鐘女坦承犯行，仍須扶養8個月大子女，依湮滅刑事證據罪處5月，得易科罰金；康皓智仍在法院審理中。