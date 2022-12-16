高虹安找3律師「陪偵訊19小時」　林智群：一夜噴掉90萬

▲林智群估算，高虹安這一夜下來，律師費至少噴了90萬元。（資料照／記者劉昌松攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費，16日清晨60萬元交保候傳。對此，律師林智群表示，經過估算，高虹安從被約談開始，總共花了19個小時，前後估算下來「噴掉至少90萬元」，回去睡覺時可能悲從中來。

林智群表示，通常找律師處理刑案時，律師會給出價格，而一個審級報價N萬元「統包」，從偵查階段開始，到第一次開庭、檢察官作出起訴、或不起訴的決定為止。

不過，林智群說，並非每個案子都需要陪偵，因此陪偵的程序是獨立報價的，且是按小時計費，通常價格落在每小時8,000元至2萬5,000元不等，若凌晨加班費率還會更高。

▼林智群表示，陪偵的程序獨立報價，且凌晨加班費率更高，這次找了3位律師，算下來至少噴了90萬元。（資料照／記者陳凱力攝）



林智群說，高虹安從15日上午10點抵達北機組，直到16日上午5點以60萬元交保，前後下來總共19個小時，算上處理交保的時間，大約為20小時，此次高虹安請了3名律師，其中2位是前檢察官、1位是前法官。

因此，林智群估計，這種等級的律師至少每小時1萬5,000元起跳，晚上6點過後費用更高，3名律師一個小時約4萬5,000元，20個小時算下來，就噴掉至少90萬元，這還不算夜間加價，因此保證金60萬元還算小菜一碟，「高委員回去睡覺起來，可能會悲從中來，不是因為被誤會，被攻擊，而是想到怎麼會噴掉這麼多錢。」

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