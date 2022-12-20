吳淡如曝長期睡眠障礙拖垮健康！找回身心平靜靠助眠科技幫忙

【企劃特輯】

知名作家、主持人吳淡如年過50後，每年仍學習新事物，她認為一個人千萬不要有「退休」的觀念，應該把更多時間投資在自己想做的事情上，然而行程滿檔、精神過得充實，身體卻不一定能承受這些壓力，可能會反應在情緒起伏大，或睡眠品質不佳上。如果不去在意，長期出現睡眠障礙，可能會導致免疫力下降、自律神經失調、衍生代謝疾病、容易肥胖、記憶及注意力變差，換言之，睡眠不足引發的健康風險，超乎你的想像！

睡不好引疾病 1/5人口受失眠之苦

根據統計，台灣每5人就有1人飽受失眠之苦，醫學研究指出，睡眠不到5小時，和超過6小時的人相比，血壓升高機率高達5倍。失眠多數是腦神經自律神經失調引起，上床後翻來覆去難入睡、半夜醒來睡不著及總比預期時間早醒，這些都屬於常見的失眠症狀。通常難入睡型失眠起因於交感神經過度亢奮、淺眠型失眠則源於自律神經的交感和副交感神經雙雙失調。

許多人面對失眠時，會依靠一些助眠的鎮定劑，吳淡如坦言，年輕時也曾嘗試服用鎮定劑幫助入睡，但長期來說，精神狀況非常不好，步入中年後，奉行人生過得充實、活得精彩之際，也體認到「身體不能沒有健康」的重要性。直到接觸到PP舒曼波科技減壓被，讓她找回身心平靜，引導回歸正常的秩序和節奏，每天早上起床時一睜開眼睛就會想微笑，有種睡飽、睡好的滿足感，也覺得一整天都能心平氣和的解決事情，這就是舒曼波帶來的效果。

「舒曼波」釋放α波 放鬆腦波、穩定自律神經助睡眠

舒曼波有何奇妙作用？根據2017年一項臨床研究發現，舒曼波與人體的α波極為接近，可以穿透任何物質，讓人類腦部從清醒時的β波自然進入α波，能讓急轉的大腦放慢速度，就像是小嬰兒睡覺的頻率，平靜而放鬆，腦波接受低頻共振下，能改善心理原因引起的睡眠障礙，幫助自律神經穩定，有效提升睡眠品質，達到一夜好眠的狀態。

舒曼波結合石墨烯 恢復失調身體機能

目前已有台灣業者研發出「舒曼波科技減壓被」，同時導入會修復的石墨烯材質和次微米紡織晶片，只要接觸到人體本身的熱能，就會釋放出特定波長，能協調過於亢奮焦慮的自律神經，達到平衡進入舒眠狀態，不須吃藥、非侵入性、沒有副作用，睡得平穩、深沉，讓身體機能回歸正常，在高品質的睡眠中得到修復和療癒。

「睡得好」減輕身心壓力 科技助眠讓你一覺到天亮

如果睡覺睡得好，精神和身體的壓力自然就會減少，若想維持良好的睡眠，平時保持正常作息，按時上床、按時起床，4點後避免喝含咖啡因飲料，白天適度規律運動，睡前泡熱水澡、不碰3C產品，營造舒適的睡眠環境等，同時搭配高科技的助眠寢具，好好一覺到天明，就能達到預防保健、對抗老化、提升免疫功能的效用。

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