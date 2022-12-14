瞄準高階醫材商機　北科大智慧健康中心開幕「宣示三大主軸」

▲為幫助高階智慧醫材快速商品化，北科大智慧健康產業研發中心開幕，並宣布三大發展主軸。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

高階醫材商機可觀，繼上周台北醫大發表產學醫跨域合作計畫，將邁向高階醫材市場，台北科技大學為幫助高階智慧醫材快速商品化，今（14）也舉行「智慧健康產業研發中心」開幕，並宣布「智慧醫療應用的手術方案開發」等三大發展主軸，期望藉此中心搭起學術攜手醫療產業合作的橋樑，整合臨床醫學、生醫工程、智慧科技，掌握臨床與市場需求，進而將優秀技術及產品推向國際。

北科大「智慧健康產業研發中心」今天開幕，包括衛福部常務次長石崇良、台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻、北科大副校長楊重光、台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千等人道場，共同推動智慧健康產業革新與升級。

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北科大副校長楊士萱指出， 北科大智慧健康產業研發中心主任、化學工程與生物科技系特聘教授方旭偉，在醫材快速商品化流程及醫材認證方面擁有多年實務經驗，並成功孵化多項高階醫材上市，例如與國衛院合作開發用於醫美、科技減脂的「超音波治療儀」、與北醫合作多醣類抗沾黏產品，也協助廠商開發「醫療用可吸收倒鉤縫線」、腦波檢測等技術。

▲北科大特聘教授方旭偉（前排右一）團隊榮獲第六屆國家產業創新獎。（圖／北科大提供）

楊士萱表示，今天開幕的中心，將以「智慧醫療應用的手術方案開發」、「智慧醫療材料資料庫建立」、「智慧醫材商品化諮詢輔導」為三大發展主軸，期望藉由此中心搭起學術攜手醫療產業合作橋樑。

衛福部常務次長石崇良則表示，智慧健康產業的推動必須考量到物聯網、穿戴裝置、VR、AI等多方面跨域結合，不只是服務流程，醫療器材也扮演關鍵角色，相信北科大智慧健康產業研發中心將加速相關研發人才培育、整合整個產業鏈，是非常具有前瞻性的規劃，期待未來展現更多亮眼成果。