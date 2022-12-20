快訊／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲：為何還要流淚？

記者曾羿翔／綜合報導

距離宣布就職只剩4天，卻突被苗檢提出選舉無效之訴，鍾東錦20日晚間在臉書表示，「縣務交接在即，為實踐對苗栗縣民的承諾，請容我不與苗檢共同演出這場荒腔走板的司法鬧劇。」

鍾東錦說，「距離就職日還有四天，我重視的是如何階段性的實踐個人選舉政見，對於苗檢今天的突襲式起訴，我坦然面對，我亦相信人民的判斷與智慧，也相信歷史，會為今天的事件做出公正的判決。」

鍾還提到，一早八點他便與徐耀昌縣長一同參與縣務會議，這是在當選後，第一次以繼任者的身分與會，為了能更快的融入到縣政運作的節奏，他起了個大早仔細地整理問題，並在會務過程中勤作筆記，期望盡可能地縮短縣政磨合期。

▲苗栗縣長鍾東錦 。（圖／記者蔡文淵攝）



文末，鍾東錦指出，「縱然今天我又成為了新聞焦點，但因為已經歷經過選戰的考驗，美琦與可可，如今也都能以平常心面對，作為一個政治人物最難忍受的，就是站在司法高牆之前，心疼家人為我不捨，不忍長輩為我操心，選戰已經結束，為什麼還要流淚？台灣在歷次選舉中所受到的傷害，還要累積多少年？」司法，還是私法？人民有免於恐懼的自由，不僅政黨要輪替，司法也要改革，法律不應服務於少數政黨，期望苗檢能有對自己職務的基本認知與尊重。

追溯整起事件，苗栗一名陳姓男子在今年選舉期間，身兼縣長候選人鍾東錦與大湖鄉鄉長候選人傅松琳的競選總部主委，陳涉嫌與丘姓女子、林姓男子，以現金為鍾、傅及另2名大湖鄉民代表候選人，和傅姓大湖村長候選人賄選。苗栗地檢署調查後，依違反選罷法將涉嫌為5名候選人買票的陳等3人起訴，而檢方20日也針對鍾東錦提起當選無效之訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完