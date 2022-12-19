密錄器畫面曝！他逛全聯遭7警包圍　警問這件事：接獲報案才來

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

一名苗栗男子向《東森新媒體ETtoday》記者投訴，他在全聯時突遭7名員警包圍盤查，還未經同意遭搜身，通霄分局回應，因獲報有男子持長條形可疑器械才會進行盤查，而該器械為大型辣椒噴霧器，排除危害後已放行，但當事人不願受屈辱提告，警方將靜待司法調查釐清，當時的密錄器畫面也曝光。

▲男子帶著大型辣椒噴霧逛賣場。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



根據員警身上密錄器的畫面顯示，警方到場後搜索男子身上物品，他頻頻無奈表示「現在到底怎麼樣」、「你們現在是無端盤查我」、「用什麼名義盤查我？」，接著拿出手機拍攝宣稱要蒐證，雙方對峙不下。

警方詢問男子有無搭訕女子，他強調自己「沒有」，只是到賣場逛逛，並要警方去調閱監視器證明自己清白，之後警方表明來由，主要是有接獲民眾報案，才會到場關心，希望男子不要再做出類似騷擾的行為，但男子大聲喊冤表示自己根本沒做過，反控員警沒有證據就來盤查。

而這位男子向《東森新媒體ETtoday》投訴，員警經調閱監視器後，他當時的確很正常的在逛賣場，但苗栗縣警察局督察室不僅消極處理，警方也不願道歉，讓他吞不下這口氣。

通霄分局也再度回應，當晚接到女子報案稱遭戴淺色漁夫帽、著白上衣的男子搭訕，口袋還攜帶疑似刀械或槍枝的長條形器械，所長率副所長、巡佐等7名員警到場後，依警察職權行使法進行盤查，並在男子身上搜出手機、衛生紙團與大型辣椒噴霧器，經排除危害後也以規定放行，男子提出刑事告訴部分，已依法函請苗栗地檢偵辦。另外，若民眾發現可疑危害報案，警方依法盤查詢問係排除危害之執法手段，請民眾了解並配合。

▲通霄分局偵查隊長曾冠喜。