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外送員打翻餐點愧疚賠錢！「天使女客」一暖舉讓他感動爆

▲▼外送,機車,雨天,行車安全,。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員送餐時不慎打翻顧客的甜點，為此感到十分愧疚，賠償對方70元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

如果大家都這樣，就不會出現糾紛了！一名外送員日前接到訂單，沒想到送餐過程中，不慎打翻了顧客的甜品，因此感到相當愧疚，賠償了對方70元，沒想到女客做了一個舉動，讓他相當感動，過程曝光後，也有不少人稱讚「雙方都很棒」。

這名男子在「外送員的奇聞怪事」分享，他日前跑外送訂單時，不小心打翻顧客的甜點，為此感到十分抱歉，於是決定賠償顧客70元，接著繼續跑下一單。

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沒想到離開該處以後，女客連續打了2通電話，見他不接還傳了封簡訊，希望他能夠回去拿錢。原來，女客上樓以後，發現奶酪還是可以吃，且外送員這樣辛苦跑一趟，外面天氣還很冷，如果賠錢等於這趟白跑了，於是在警衛室寄放了150元，讓這名外送員回去領取原先賠償的70元，還外加了80元的小費。

▼外送員打翻甜點愧疚賠錢，女客的暖舉讓他驚喊「根本天使」。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

▲▼外送員打翻甜點愧疚賠錢。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）

外送員為此相當感動，雖然最後他告訴女客，不必如此客氣，也沒有再折返回去拿錢，但這樣的舉動仍讓他暖爆，「天啊！人間還是有溫暖的，我覺得自己遇到天使。」

外送員公開了事件全程，不少網友也受到感動，在底下留言直呼，「別人的客人總是不會讓我失望」、「你也是很負責任的人」、「如果大家都這樣不是很好嗎」、「你很負責任、很棒。客人也很懂得體諒。看了真舒服，先前一大堆負面文章看了真煩」、「好人遇到好人的事。」

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