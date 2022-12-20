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快訊／今增18死！本土+17080「比上周微降0.2%」

▲▼12/19中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增17,080例本土個案，較上周二少38例，減少約0.2%，也是連續兩天病例比上周同日減少；另增加51例境外移入，確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,080例本土病例，為7,838例男性、9,226例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,254例)，臺中市(2,175例)，高雄市(1,993例)，桃園市(1,801例)，臺北市(1,749例)，臺南市(1,369例)，彰化縣(877例)，新竹縣(587例)，新竹市(503例)，苗栗縣(444例)，屏東縣(422例)，雲林縣(388例)，嘉義縣(256例)，宜蘭縣(249例)，南投縣(242例)，嘉義市(167例)，基隆市(166例)，花蓮縣(166例)，臺東縣(121例)，金門縣(98例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

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指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至12月17日，死亡日期介於5月30日至12月17日。

▲▼12/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲12/20新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼12/20本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲12/20本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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