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網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋

▲▼網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力金盃。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

▲網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照，還搶過大力神盃合影。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷奪下睽違36年的世足金盃後，全員在場上激動地相擁慶賀，結果被封為「撒鹽哥」的網紅廚師格切竟也獲准進入場中，他不但強拉球員拍照，甚至還用嘴巴咬了球員身上的金牌，梅西也一臉錯愕地合影，迪馬里亞甚至在格切用力拍打一下大力神盃時，尷尬地看了他一眼，種種行為也讓網友怒批，他「蹭」得太誇張，實在是太丟臉。

▲▼網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力金盃。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

▲格切硬要拿大力神盃還比出撒鹽手勢讓馬丁內斯（Lisandro Martínez）相當尷尬。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

根據《每日星報》報導，來自土耳其的格切（Nusret Gökçe）經常在IG上分享個人創意料理，由於它的獨特灑鹽手勢在網路上爆紅，更被網友封為「撒鹽哥」。他這次也特地飛往卡達觀看世界盃足球賽，甚至在阿根廷奪冠後，不知為何地出現在場上和阿根廷球員一起慶賀，但種種失態的「蹭熱度」的行為，讓網友痛批實在是太丟臉。

▲▼網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力金盃。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

▲格切失禮地咬住隊員得金牌，還親了一下大力神盃。（圖／翻攝自IG／nusr_et）

從他在IG上po出的畫面可以看到，他穿著西裝、帶著墨鏡跑到場內跟球員合影，而大部分球員也都相當友善地與他拍照。格切還在梅西點頭致意後，硬是拉著他的手臂要求合影，梅西也只好一臉錯愕地看著鏡頭和他合照。

更過分的是，他還拉著其他球員硬要跟大力神盃合影，或是對著獎盃做出撒鹽動作，從影片中可以看到，他和迪馬里亞（Angel Di Maria）合影結束後，用手拍了一下獎盃，戒指撞到發出很大聲響，讓迪馬里亞也傻眼向他看了一下。他還搶過羅梅洛（Cristian Romero）手中的獎盃親了一下，還對著羅梅洛抱著的孩子比出了「不行不行，這個是我的」的手勢，行徑相當離譜。

除此之外，格切還張嘴咬了其中一名球員掛在胸前的金牌，讓網友紛紛怒批，「你不應該碰金盃」、「你真是太可悲了」、「丟臉死了」、「勸你還是刪掉這些照片吧」、「真的蹭得太過頭」、「你到底憑什麼碰獎盃！」

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