上海民眾醫院排長龍　有人高燒不支昏倒...有人排4小時只領2顆退燒藥

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠防控措施下調後，上海各大醫院發熱（發燒，下同）門診出現巨大壓力，排隊等待看診拿藥的民眾聚集，藥物供給量也出現問題。受上海氣溫創新低影響，有發燒病人頂著低溫，排了4至5小時的長隊，有數名病患體力不支而昏倒，也有患者排完隊後只領到兩顆布洛芬（退燒藥），讓外界十分憂心。

▲上海同濟醫院。（圖／CFP）

《新民晚報》報導，上海各大醫療機構的發熱門診都已迎來了第一波高峰，醫院不得不增加人手，從各個科室調集醫護人力輪流上發熱門診。即便如此，由於就診人員多，排隊候診的時間較長，這讓醫護人員的壓力很大。

上海同濟醫院支援發熱門診的醫師李冰表示，這幾天發熱門診病人非常多，早上8點不到已經有80多個號在等，「本來就發熱，長時間暴露於低溫環境下，對於排隊的市民是一個考驗。」

李冰透露，排隊的人群中，有人由於時間太長而蹲下休息，「19日一整天，排隊的人群中就有幾個人昏厥過去。其中一個是因高燒體力不支的年輕人，另外有年齡比較大的高血壓病人，因血壓控制不佳，排隊過程中突然昏過去。」

李冰指出，發熱門診的病人中，大部分是不需要來的，「醫院退燒藥緊缺，有病人排隊3、4小時，只配到了兩粒布洛芬，一下子克制不了情緒，和醫生發生爭執，現階段的困難擺在眼前，呼籲大家理性就診，可以通過鄰里朋友互助、互聯網醫療的方式來找藥。」

▲上海各醫院發熱（發燒）門診出現排隊求醫領藥的民眾。（圖／翻攝新民晚報）

瑞金醫院一位發熱門診的醫務人員則透過發文吐露心聲，一天的發熱門診，中飯也沒顧得上吃，「下班粗略回顧一下接診情況，90%的病人發熱沒有超過39℃，95%的病人發熱沒有超過3天，超過50%病人家中備的感冒藥、退熱藥比醫院還豐富。」

該名醫務人員建議，體溫小於38.5℃，精神狀態尚可的，甚至可以不吃退熱藥，喝白開水、休息；體溫大於38.5℃，精神狀態可以耐受的可繼續上述措施，「如果感到特別不適，可以使用退熱藥，但兩次服用時間應該達到藥物說明書的間隔時間。」