永豐棧爆租賃糾紛！創辦人控設局　新東家今赴地檢提告妨害名譽

▲順為國際有限公司今日前往台中地檢署對永豐棧提告。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中知名酒店永豐棧爆租賃糾紛，創辦人何豐棧上周召開記者會，指控遭順為國際設局、未如期給付租金，酒店還疑似被拿來當詐騙機房。對此，順為國際有限公司19日至台中地檢署再開記者會，稱何豐棧所述為不實指控，將提告妨害名譽、商譽。

永豐棧原東家豐昱國際因財務危機，今年6月底撤出飯店，並於7月將飯店出租給順為國際，但順為國際承租半年來僅付過第一個月租金，累計已欠近4000萬元租金，期間還傳出飯店內查獲通緝犯擁槍販毒，創辦人何豐棧15日開記者會，宣布將停業1年。

順為國際公司今日下午前往台中地檢署提告，並發聲明表示雙方在6月簽署合作契約時，有多位律師及豐昱人員在場見證，沒有設局行為，也陸續支付租金3250萬元以及諸多款項，但豐昱公司堅持不履行契約，將旅館登記名義人為順為公司，順為公司遂依律師建議，拒付後續租金。

順為表示，針對警方在永豐棧大墩館查獲之販毒成員，是他們配合檢調辦案，檢警才順利逮獲，卻遭何豐棧向媒體及外界誣指永豐棧飯店窩藏毒販及配合毒販制毒，另外，何豐棧影射順為將本館5樓作為賭博機房，然順為公司僅是將該層樓規劃為員工電腦中心及休息場所，避免遊客誤入影響住宿體驗，同時維持員工隱私而必須上鎖。

順為指出，豐昱國際意圖使順為順為公司形象貶難以營運並製造負面影響端，因此今日具狀向台中地檢署提出告訴。

觀旅局表示，針對順為國際股份有限公司未領取旅館業登記證而經營旅館業，已違反發展觀光條例第55條，未領取登記證而經營旅館業務者，按經營房間數，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業，觀旅局已經在12月5日函文陳述意見。