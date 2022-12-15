「被賴4千萬租金」永豐棧東家宣布停業　承租者搶鑰匙爆嚴重衝突

▲「遭欠4千萬租金」永豐棧原東家無預警宣布停業，承租方衝櫃台搶鑰匙爆衝突。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中知名星級酒店永豐棧今年屢爆爭議，原東家豐昱國際7月將飯店出租給一名沈姓男子，但沈男承租半年來僅付過第一個月租金，累計已欠近4000萬元租金，期間還傳出飯店內查獲通緝犯擁槍販毒。豐昱國際不滿被欠租，突襲向台中市觀旅局申請16日起停業一年，永豐棧創辦人何豐棧在大廳召開記者會。沈男所屬的順為國際（承租方）聽到消息後，搶先半小時出面說明，甚至衝向櫃台搶鑰匙，雙方就在大廳發生激烈衝突，最後連警方也趕到現場。

▲原定今天要入住的房客看到衝突也傻眼，只好又拉著行李離開。（圖／記者游瓊華攝）

今天下午不少房客到飯店check in準備入住，見到大批媒體、警方及雙方人員全都傻眼。房務人員透露，之前未曾聽說飯店要停業，已經緊急安排房客上午退房，到下午館內幾乎皆無房客。有房客透露，專程來台中入住永豐棧，永豐棧是老牌飯店，過去入住經驗都很好，希望爭議儘快落幕。

▲永豐棧被貼上整修內部、暫停營業等海報。（圖／記者白珈陽攝）

原東家何豐棧原本要在下午1點鐘召開記者會，順為國際聽到風聲後，也緊急發出新聞稿通知各家媒體，12點30分出面說明。未料記者會還沒開始，何豐棧及何家人進入飯店大廳要張貼「暫停營業」、「沈男霸佔永豐棧酒店」、「租金支票跳票」等海報時，就遭順為國際工作人員撕下，順為的工作人員衝進櫃台拿走鑰匙，現場發生推擠、人員倒地，叫罵聲不斷。

▲何豐棧及何家人突襲永豐棧酒店，也霸佔入住櫃台。（圖／記者游瓊華攝）



順為國際永豐棧酒店因財務危機，飯店營運不佳，檯面下求售永豐棧酒店，6月份創辦人何豐棧將飯店出租給沈姓男子，租約為5年、押金2400萬元，首月租金750萬元、之後每月租金800萬元。但何豐棧控訴沈男及所屬的順為國際第一個月支付750萬元、第二個月支付80萬元後就未再付租，之後接連跳票。但順為國際反控，豐昱遲遲不肯給旅館營業所需資料，違約在先，強調明天還是會繼續營業。

▲何豐棧今天出面控訴沈男根本是海蟑螂，設局詐騙讓他出租飯店經營權。（圖／記者游瓊華攝）



觀旅局表示，針對順為國際股份有限公司未領取旅館業登記證而經營旅館業，已違反發展觀光條例第55條，未領取登記證而經營旅館業務者，按經營房間數，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業，觀旅局已經在12月5日函文陳述意見。