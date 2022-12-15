昔日政商名流最愛飯店　永豐棧爆糾紛「大廳變靈堂」驚悚畫面曝

▲昔日政商名流最愛飯店，永豐棧爆租賃糾紛「老母親遺照」放大廳。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

昔日政商名流最愛、台中知名星級酒店永豐棧今年屢爆爭議，原東家豐昱國際與承租飯店的順為國際發生租賃糾紛，期間還傳出黑道入住擁槍販毒，豐昱國際由董事長何豐棧出面，今天下午突襲召開記者會，宣布已向中市府申請12月16日起停業一年，現場還放了一張已故老母親何林素金遺照對著大門口，上面寫著「何媽媽回來坐陣」，誓言要奪回飯店。

何豐棧表示，母親已經過世3年，若還在現在已經高齡90多歲，當初飯店是母親創辦的，如果知道飯店淪到海蟑螂手中，一定會痛心不捨！不少民眾路過永豐棧，看到玻璃大門貼滿停業海報，大廳赫見遺照，也驚訝地說「怎麼會變成這樣！」

▲永豐棧館內不見服務人員，外部也被貼滿停業公告及抗議標語。（圖／記者游瓊華攝）



永豐棧原東家豐昱國際因財務危機，6月底撤出飯店，並於7月將飯店出租給一名沈姓男子，但沈男承租半年來僅付過第一個月租金，累計已欠近4000萬元租金，期間還傳出飯店內查獲通緝犯擁槍販毒。豐昱國際不滿被欠租，突襲向台中市觀旅局申請16日起停業一年，永豐棧創辦人何豐棧與何家人下午在大廳召開記者會，一度與順為國際發生衝突。

今天下午不少房客到飯店check in準備入住，見到大批媒體、警方及雙方人員全都傻眼。房務人員透露，之前未曾聽說飯店要停業，已經緊急安排房客上午退房，到下午館內幾乎皆無房客。

原定何豐棧要在下午1點鐘召開記者會，順為國際聽到風聲也發新聞稿通知各家媒體，12點30分出面說明。未料記者會還沒開始，何豐棧及何家人進入飯店大廳要張貼「暫停營業」、「沈男霸佔永豐棧酒店」、「租金支票跳票」等海報時，就遭順為國際工作人員撕下，順為的工作人員衝進櫃台將鑰匙搶走，現場發生推擠、人員倒地。



順為國際永豐棧酒店因財務危機，飯店營運不佳，檯面下求售永豐棧酒店，6月份創辦人何豐棧將飯店出租給沈姓男子，租約為5年、押金2400萬元，首月租金750萬元、之後每月租金800萬元。但何豐棧控訴沈男及所屬的順為國際第一個月支付750萬元、第二個月支付80萬元後就未再付租，之後接連跳票。但順為國際反控，豐昱遲遲不肯給旅館營業所需資料，違約在先，強調明天還是會繼續營業。