風光不再！台中星級酒店永豐棧今起停業　深夜冷清景象曝光

記者游瓊華、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中昔日政商名流最愛的永豐棧酒店爆發財務危機後，再陷租賃糾紛。昨（15）日創辦人何豐棧帶大批人馬突襲酒店，並召開記者會宣布已向市府申請今（16）天起停業一年，並自16日凌晨0時起熄燈號，現場還爆發衝突。記者16日深夜1點前往直擊，果然看到整棟主館全黑，僅剩大廳有保全人員，高樓層還有兩三間客房亮燈。警方也透露，早上巡邏沒有異狀，雖然沒有設巡邏箱，但會加強巡邏。

▲風光不再！台中星級酒店永豐棧今起停業，深夜冷清畫面曝。（圖／記者白珈陽攝）



永豐棧創辦人、豐昱國際董事長何豐棧今天表示，昨天原本承租方順為國際一度將客房鑰匙全部拿走，但後來已經將鑰匙交回，昨晚館內還有幾組房客，今天上午已經全部退房完畢，這起爭議也宣告落幕，今天開始會一間一間清查所有房間狀況，看是否遭到破壞。

▲昨日還有幾組房客住在永豐棧，今天館方已經要求其全部退房。（圖／記者白珈陽攝）



何豐棧昨在記者會上宣布要停業一年，但事後也透露，目前先向市府申請停業，待他重新整頓、資金到位後，就會向市府申請復業，「不用到一年」。

永豐棧原東家豐昱國際因財務危機，6月底撤出飯店，並於7月將飯店出租給順為國際，但順為國際承租半年來僅付過第一個月租金，累計已欠近4000萬元租金，期間還傳出飯店內查獲通緝犯擁槍販毒。

▲永豐棧16日凌晨起停業，主館全熄燈，僅剩下大廳還有亮燈、保全巡邏。（圖／記者白珈陽攝）



豐昱國際不滿被欠租，突襲向台中市觀旅局申請16日起停業一年，永豐棧創辦人何豐棧與何家人昨天下午在大廳召開記者會，甚至還將已故何家老母親何林素金遺照放在大廳，上面寫著「何媽媽回來坐陣」，誓言要將飯店討回，一度與順為國際人員發生衝突，期間順為還將所有客房鑰匙拿走，雙方在大廳互相叫囂。警方已也不敢大意，派出警力到場維持秩序。

▲昨（15）日創辦人何豐棧帶大批人馬突襲永豐棧酒店，並召開記者會宣布已向市府申請今（16）起停業一年，未料一度爆發衝突。（圖／記者游瓊華攝）



觀旅局表示，針對順為國際股份有限公司未領取旅館業登記證而經營旅館業，已違反發展觀光條例第55條，未領取登記證而經營旅館業務者，按經營房間數，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並勒令歇業，觀旅局已經在12月5日函文陳述意見。