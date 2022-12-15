快訊／台中永豐棧12／16停業　新舊東家突開記者會爆激烈衝突

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中知名星級酒店永豐棧今年以來屢屢傳出爭議，今天創辦人何豐棧在酒店大廳出面召開記者會，怒轟遭設局承租，但承租後保證金及租金都拖延，至今欠租數千萬元。承租方還挾幫派圍事知名霸佔酒店，原東家豐昱國際決定向台中市府申請，永豐棧自12月16日起停業。 豐昱國際下午開記者會前到酒店大廳張貼海報，遭承租方阻止，雙方在飯店大廳爆發衝突。

▲永豐棧旅館傳12／16後停業，新舊東家突襲開記者會互轟。（圖／資料照片）



▲警方不敢大意，派出員警到場，防止衝突進一步擴大。（圖／記者游瓊華攝）



永豐棧酒店今年中傳出財務危機後，傳出有黑道介入，警方日前還在飯店內查獲通緝犯擁槍販毒，負面新聞屢屢登上版面。創辦人、豐昱國際董事長何豐棧原定下午一點召開記者會，轟遭黑道霸佔酒店，並宣布自12月16日起停業。但承租的順為國際搶先在12點30分召開記者會駁斥，反控豐昱國際違約在先。

▲永豐棧酒店創辦人何豐棧出面開記者會控訴遭設局。（圖／記者游瓊華攝）



不過台中市觀旅局表示，11月初稽查永豐棧酒店時，發現永豐棧原東家豐昱國際未將旅館登記轉讓給順為，順為未領有營業登記證而經營旅館業務，最高可開罰50萬元。

另外觀旅局也強調，豐昱國際已經從12月16日起申請停業一年，觀旅局也在12月12日同意備查在案。