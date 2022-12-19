綠委嘆「民進黨到底檢討什麼？」　蘇貞昌：敗了就要認

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在嘉義市長選舉吞敗後，黨籍立委何欣純感嘆「到底檢討了什麼？」認為應該趕快找出問題與解方。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪時說，敗了就要認，要好好面對、好好檢討，做不好就盡力做更好。

在嘉義市長選舉結果出爐後，何欣純透過臉書大嘆，「結果再次告訴我們⋯⋯檢討到底是什麼？」引發討論。何欣純上午受訪時指出，她昨天的貼文是有感而發，要對過去的好同事、嘉義市長候選人李俊俋表示辛苦了，也要深自自我檢討，為什麼選民這次用選票鞭策民進黨，要求民進黨要檢討，一定要趕快找出原因，才能迅速地回應民意，必須大破大立，面對未來更嚴峻的挑戰。

何欣純說，這陣子跑行程的時候，很多支持者對民進黨真的是愛之深、責之切，不斷給民進黨建議，也不斷給民進黨責罵，這些都要虛心接受，甚至要更積極的面對、回應民意，要趕快檢討，趕快針對問題找出解決的方式，才能夠更快、精準的回應民意。

對此，蘇貞昌下午受訪時說，敗了就要認，就要好好地面對、好好地檢討，哪些地方做不好，就盡全力來把它做到更好，這都要從各方面來進行，而且也正在進行中，也希望各界多給他們指教。

▲民進黨立委何欣純。（圖／資料照）