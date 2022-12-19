2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

▲2022年一般性教育補助款考核成績於近日公布，台南市成績勇冠全國，連續兩年奪冠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022年一般性教育補助款考核成績於近日公布，台南市成績勇冠全國，連續兩年奪冠，市長黃偉哲表示，南市近年推動教育政策的成果有目共睹，尤其針對一般性教育補助款考核項目，定期召開會議列管進度，重視各項考核項目執行情形，以持續維持優質的教育品質。



市長黃偉哲表示，今年是教育成果豐碩的一年，各項教育評比獲一致性的好評，包括黃昆輝教授教育基金會調查2022年台南市教育綜合整體表現為6都第1；天下雜誌2022年幸福城市大調查文教力6都第1；遠見雜誌2022年市長施政滿意度調查，教育面向表現6都第1等，此外，亦獲獎連連，包括全國教育單位獲得第五屆政府服務獎、2022台灣健康城市暨高齡友善城市創新獎等，都要歸功教師、校長及教育局同仁群策群力，未來亦會繼續努力提升教育品質。



教育局長鄭新輝表示，在市長黃偉哲指示下，以有限的教育經費，發揮雙倍的成果，於全國縣市中大放異彩，值得肯定。南市幼兒教育、終身教育執行成效、地方教育發展基金運作情形、高級中等以下學校定期公務統計、藝術才能班設班情況，均獲滿分；國民教育、學生事務與輔導、體育衛生也趨近滿分。國民教育項目，國中小辦理電力系統改善工程竣工比率達100%，提升各級學校教學品質的同時，積極開辦藝術才能班，從小培養學生音樂美感素養，增加第二專長。未來會持續以「扎根基礎，迎向未來:點亮孩子心中希望」為教育願景，提供給市民更卓越的的教育品質。



教育局進一步表示，台南市在指定項目中，「國民中小學老舊校舍整建」、「國中技藝教育」、「資訊設備與網路維運之資訊設備」之更新皆達滿分；學生健康檢查及水域安全基本需求亦接近滿分，112年亦延續今年目標，在硬體面推動校舍整建及補強工程，以及優化雙語教育環境，提升學生的軟實力，接軌國際。身為「全台首學」，台南市將繼續以提供全方位教育為目標，讓府城囡仔健康、安全、快樂的學習。