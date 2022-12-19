新北與陽明交大打造數位教學平台　47校4萬多名學生受惠

▲副市長劉和然(中)的見證下，教育局長張明文(左)與國立陽明交通大學校長林奇宏(右)完成簽訂儀式。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（19日）宣布，與國立陽明交大攜手打造全國規模最大高中數位教學專區，將為47所公私立高中設置專屬學習平臺，供全市4萬多名學生免費使用，並率先與歐洲最大的磨課師平臺(Future Learn)合作，建置線上雙語遊學團，提供師生國際學習資源。

新北市教育局今舉行「新北市與陽明交大共創高中數位教學專區」記者會，由副市長劉和然見證，教育局長張明文與陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。

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劉和然表示，新北市與陽明交大合作數位專區的建置，以百門課程、線上雙語遊學團等優質數位內容，養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界，學習無國界的教育願景。

林奇宏說，推動數位學習專區是大學與高中深化合作的重要起始點，提供師生跨校、跨域資源連結，也是陽明交大深耕在地的例證。

教育局長張明文指出，藉由專區建置，全市47所高中皆有擁有自主經營的數位學習專區，學生不分城鄉，皆可享受無距離感的大學數位資源，修習完畢該課程，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。

錦和高中學生謝坤燁說，數位教學專區可讓學生運用彈性學習時間，進行自主學習規劃，他則是利用每周2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，而這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。