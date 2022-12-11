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女教授開選修課「台女哲學」！名稱曝光一票人好奇：是在教什麼

▲▼教室,作弊（圖／取自Pixabay）

▲現在的學校課程五花八門，有些名稱更是讓人好奇「課程內容是什麼」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

隨著時代演變，各級學校的教育課程也變得愈來愈五花八門。近日有網友發現，國立陽明交通大學開了一門名為「（扌）台女哲學」的課程，意外在網路上掀起討論，不少人因此感到好奇，究竟課堂上到底會教些什麼。

一名男子在Dcard分享，他在網路上意外看見了這門課程，且課程「甚至是女教授開的」，因此感到十分新奇，於是到網路上分享，「上了大學就是應該多學一些這種專業課程」。

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而實際到陽明交通大學的官網查詢，可以看見這門課程的全名為「（扌）台女哲學」，上課時間為星期二下午5點30分至7點20分，上課地點則是台北陽明校區，授課教師則是國立陽明交通大學心智哲學研究所的副教授林映彤。

▲▼女教授開課。（圖／翻攝陽明交通大學官網）

▲實際到陽明交通大學的官網搜尋，可以看見這門（扌）台女哲學。點圖可放大。（圖／翻攝陽明交通大學官網）

新奇的課程曝光，不少網友瞬間被逗樂，也相當好奇上課的內容，「想看課程大綱」、「所以有沒有上過課的同學可以分享一下內容」、「這堂課是在幹嘛的呀」、「有台男課程嗎」、「有沒有課綱啊？有點好奇到底在幹嘛。」

據了解，林映彤是德國古騰堡大學（Johannes Gutenberg University Mainz）的哲學博士、博士後研究員，同時也是陽明大學心智哲學研究所的碩士，目前是陽明交通大學心智哲學研究所的副教授，專業領域為心靈哲學、意識研究等方面。

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