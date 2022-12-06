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新北21家教育基金會捐262萬　助弱勢生就學不中斷

▲板橋高中學生陳越宇(右2)及高帆(左2)參加捐贈儀式，與蓮宗教育基金會代表合影。（圖／新北市教育局提供）

▲板橋高中學生陳越宇(右2)及高帆(左2)參加捐贈儀式，與教育基金會代表合影。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局今（6日）舉辦「教育基金會展臂關懷計畫」捐贈儀式，有21家基金會響應，共捐款262萬元，協助弱勢學生求學路不中斷。新北教育局長張明文會中頒發感謝狀給基金會代表，受贈代表學生陳越宇說，感謝獎助金讓他購買升學講義，減輕家人的經濟負擔。

新北市教育局表示，去年首創「教育基金會勵學圓夢計畫」，今年擴大媒合，由10家增為21家，並更名為「展臂關懷計畫」，今年獲得262萬元捐款，將用於獎助卓越清寒學生在學所需學雜費及日常生活所需的生活費。

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受贈代表、板橋高中學生陳越宇說，高中的課業壓力相當沉重，因為有獎助金，可以減輕家人負擔，也讓自己可以購買升學用的講義和模擬試題等教材，而無後顧之憂，感謝各位捐助者熱心公益，也希望展臂關懷計畫持續運作，扶持更多需要協助的學弟妹。

另一位受贈學生高帆也說，自己用獎助金支付高中學習的開銷，為了持續獲得獎學金，更是努力讀書，好維持在班上前幾名，希望未來就業後，自己也能展開雙臂溫暖助人。

今年有18個教育基金會響應「教育基金會展臂關懷計畫」，包括英仕教育基金會、聖玄教育基金會、信業希望教育基金會、聞哲全人教育基金會、訊連玩美教育基金會、新北市食道疾病教育基金會、慈祐教育基金會、稻馨教育基金會、牙周病防治學術基金會、新北市蓮宗教育基金會、新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會、新北市海山陳氏教育基金會、普賢教育基金會、新北市賓陽教育基金會、留才教育基金會、嚴復教育基金會、新北市麗明教育基金會、慧濟教育基金會；此外，國際教育基金會、林柏壽文教基金會、江雲教育基金會等3個基金會，則是挹注新北市國際教育、科技、體育等計畫的推動。

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