　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

▲新北市長侯友宜積極推動終身學習，下午出席終身學習型城市活動。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市長侯友宜（右四）積極推動終身學習，下午出席終身學習型城市活動。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市長侯友宜昨高票連任，今（27日）選後第一天就排滿市政行程，下午參加在市民廣場舉辦的「學習型城市耶誕趴」，侯友宜指出，為推廣終身學習，今年特別設置「終身學習型城市推展委員會」，目前共有450個終身學習機構及120間藝文場館，提供各族群多元學習管道，預計2025年爭取教育部學習型城市認證。

新北市教育局今天在市民廣場舉辦「學習型城市耶誕趴」，展現新北市學習型城市計畫及各局處推動終身學習成果，包括4大學習城市主題闖關、11類終身學習機構展攤及多元藝術展演等，吸引約2000人參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，新北市是全國唯一連續7年獲教育部社區大學及樂齡學習評鑑雙特優的縣市，各局處開辦豐富終身學習資源，共計450所終身學習機構及120間藝文場館，希望透過產官學界成功經驗的分享，讓市民終身學習、安居樂業。

新北教育局長張明文說，「學習型城市計畫」結合各終身學習機構推動相關課程，並以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，各區學習計畫扣合在地問題及民眾需求，如淡水區「後疫情淡水商圈的重生」計畫，由淡江大學與商圈觀光協會合作，帶領商家學習數位轉型及故事行銷，培養線上商城行銷能力，預計整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計畫，將逐年擴展示範區域，預計2025年年爭取教育部學習型城市認證。

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
北韓女童慘消失！　官媒公開金正恩「正牌女兒」
快訊／她表態參戰了！　北市立委補選「義不容辭」
17歲北漂見「倒垃圾震驚一幕」！　女星接受不了：高雄完全不用
「兒童界的蔡依林」正妹選里長落選！　票數藏秘密
準備肛門榨甘蔗！高虹安勝選　「1留言」被翻出：坐等直播
快訊／蔣萬安兌現承諾！　要拜訪清潔隊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師　爸嘆：想捍衛女兒受教權

準備肛門榨甘蔗！高虹安當選新竹市長　「1留言」被翻出：坐等直播

魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

九合一大選落幕「疫情記者會停開」？　莊人祥：減少可能性比較大

台北12行政區票數曝「陳時中僅1區奪冠」！　萬華票數讓PTT驚呆

田慎節當選！小商人嗆「吃輪胎、裸奔」祭品文　爆有人已縮了

12／1起戶外脫口罩？　薛瑞元：明日專家會議「很可能討論」

遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

貓奴驚艷主子床上展現特殊技能「來我家看貓翻筋斗」原來是真的

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師　爸嘆：想捍衛女兒受教權

準備肛門榨甘蔗！高虹安當選新竹市長　「1留言」被翻出：坐等直播

魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

剩3天好天氣！下周入冬最強冷空氣抵台「北台灣下探16度」

九合一大選落幕「疫情記者會停開」？　莊人祥：減少可能性比較大

台北12行政區票數曝「陳時中僅1區奪冠」！　萬華票數讓PTT驚呆

田慎節當選！小商人嗆「吃輪胎、裸奔」祭品文　爆有人已縮了

12／1起戶外脫口罩？　薛瑞元：明日專家會議「很可能討論」

遭點名陳時中敗選「戰犯」　薛瑞元：不會迴避政治責任

奶爸AKIRA認真賺奶粉錢　「寫真集、演唱會都有」忙到明年6月

小黨突圍！民眾黨南投首提3人參選公職　簡千翔、林瑞祥勝選

瘋足球必玩「世界盃心理測驗」！9道題測出與你性格最相近明星球員

死亡自拍！她遭巨浪「瞬間捲走」慘滅頂　丈夫差2秒獨活崩潰

壞掉花盆還沒丟！竟長出「多肉瓦斯桶」　委屈呆坐：快點澆肉肉

彭博：國民黨大勝「朱侯」有望角逐總統　北京滿意結果可能釋善意

北韓女童慘消失！官媒公開金正恩「正牌女兒」　偷刪除她表演影片

侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

快訊／餵「魔獸」吃餅！　霍華德收台中名產太陽餅笑了

花蓮畜牧業邁向現代化！爭取2700萬　21養豬戶核定補助

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

民進黨大敗　網列8大慘輸原因

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

周玉蔻見陳時中落敗　第1反應曝！粉絲爆哭

林穎孟落選致歉「我要離開」　隔日真關FB

即／花蓮凌晨01:38地震　震度4級

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！

北市議員得票榜曝　台大教授：學姐好驚人

12／1起戶外脫口罩？薛瑞元回應

更多熱門

相關新聞

安坑輕軌捷運通過穩定性測試將進行初勘作業

安坑輕軌捷運通過穩定性測試將進行初勘作業

三環六線中的安坑輕軌目前整體進度已達99%，市長侯友宜今(27)日特別前往安坑輕軌機廠行控中心，並搭乘列車至十四張站(K9)，確認安坑輕軌進度及全線列車行駛狀況，列車行駛過程一路平穩舒適且安全快速，預計12月11日將進行初勘作業，初勘完成後將報請交通部辦理履勘。

侯友宜「超越自己」！大勝45萬票、29區全拿下　可獲3457萬補助款

侯友宜「超越自己」！大勝45萬票、29區全拿下　可獲3457萬補助款

侯友宜連任成功　問鼎2024還有2難題

侯友宜連任成功　問鼎2024還有2難題

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

侯友宜感謝林佳龍「我們是朋友」　勝選感言7度提及中華民國

侯友宜感謝林佳龍「我們是朋友」　勝選感言7度提及中華民國

關鍵字：

侯友宜終身學習型城市新北市教育局張明文

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

瑤瑤大哭認「分手5年韓籍男友」！痛揭情變導火線

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

美女博士「脫衣變女超人」敗選嘆：瘦15公斤累死

汪小菲不藏了！

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

縣市長一片藍　「台北2女將」扳倒民進黨

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

即／雲林縣議員梁銘忠多重器官衰竭病逝

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

哥幫妹拍TikTok短片！　一開拍同步跳舞超喜感

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面