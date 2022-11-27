侯友宜高票連任首要目標　打造新北市為「終身學習型城市」

▲新北市長侯友宜（右四）積極推動終身學習，下午出席終身學習型城市活動。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市長侯友宜昨高票連任，今（27日）選後第一天就排滿市政行程，下午參加在市民廣場舉辦的「學習型城市耶誕趴」，侯友宜指出，為推廣終身學習，今年特別設置「終身學習型城市推展委員會」，目前共有450個終身學習機構及120間藝文場館，提供各族群多元學習管道，預計2025年爭取教育部學習型城市認證。

新北市教育局今天在市民廣場舉辦「學習型城市耶誕趴」，展現新北市學習型城市計畫及各局處推動終身學習成果，包括4大學習城市主題闖關、11類終身學習機構展攤及多元藝術展演等，吸引約2000人參加。

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侯友宜表示，新北市是全國唯一連續7年獲教育部社區大學及樂齡學習評鑑雙特優的縣市，各局處開辦豐富終身學習資源，共計450所終身學習機構及120間藝文場館，希望透過產官學界成功經驗的分享，讓市民終身學習、安居樂業。

新北教育局長張明文說，「學習型城市計畫」結合各終身學習機構推動相關課程，並以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，各區學習計畫扣合在地問題及民眾需求，如淡水區「後疫情淡水商圈的重生」計畫，由淡江大學與商圈觀光協會合作，帶領商家學習數位轉型及故事行銷，培養線上商城行銷能力，預計整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計畫，將逐年擴展示範區域，預計2025年年爭取教育部學習型城市認證。