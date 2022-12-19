蘋果正在開發更強大新顯示器！爆料：將搭載蘋果自研晶片

▲蘋果正在開發全新的顯示器。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman分享的最新訊息，蘋果正在開發多款新的外接顯示器，包括 2019 年 12 月與 Mac Pro 一起推出的高階 Pro Display XDR 的更新版本。

Mark Gurman 在時事通訊專欄中表示，新顯示器將採用新的蘋果晶片，就像 Studio Display 擁有 A13 Bionic 晶片。目前沒有透露任何額外的細節，也沒有透露顯示器發布的時間表，但指出與更新後的 Pro Display XDR 相比，全新的 Mac Pro在開發的進度中「走得更遠」。

目前尚不清楚其中一款新顯示器是否會包含更新的 Studio Display。先前分析師 Ross Young 表示，蘋果計劃在 2023 年第一季推出一款配備 27 吋 mini-LED 顯示螢幕的新顯示器。根據這些規格，這款顯示器可能是一款帶有 ProMotion 的全新 Studio Display .

Studio Display 於 3 月與 Mac Studio 一起推出，起價為 1,599 美元。該顯示器具有 5K 解析度的 27 螢幕和 1200 萬像素的超廣角鏡頭。更高端的 Pro Display XDR 起價 4,999 美元，配備 32 吋 6K 解析度螢幕，但沒有鏡頭。