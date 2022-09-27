經典電影來不及看大銀幕！飽妮首選Sony BRAVIA A95K「宅家享受」極致影像美學

▲以「宅形象」走跳影評圈的YouTuber飽妮，除了百看不厭的動畫電影，她也相當依賴經典老電影為她開啟「穿越時空」的影像體驗。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／台北報導

經典雋永的老電影，總是可以一再重溫回味，電影的美妙更在於，隔了幾年再看，又能得到完全不同的感動與體悟！以「宅形象」走跳影評圈的YouTuber飽妮，儘管最初是以分享「公主系列」等動畫知識與精闢分析起家，但熟悉她的粉絲一定也知道，飽妮面對經典老電影的魅力也是難以招架，頻道裡對於老電影的分享亦如數家珍，無論是男粉或女粉，都能完全感受到飽妮對於電影的熱情與喜愛。

然而，對於像飽妮這樣，過去趕不上經典電影的30世代來說，過去使用一般的顯示器再加上畫質不佳的片源，頂多只能勉強算是「看完」電影。如今串流平台當道，許多經典老片紛紛經過重製修復，如今像飽妮這樣的重度影癡，宅在家就能輕鬆回顧老片，但若是追求重溫感動之外，還要能沉浸在每一幀精緻細膩的影像美學，更要有一台足以匹配的顯示器，才能共同彰顯出蘊含其中的影音藝術。這陣子，飽妮在Netflix上重新看過《第凡內早餐》、《亂世佳人》以及被許多影評奉為經典的《鬥陣俱樂部》，近期為了影評工作，也追完了最新影集《睡魔》，這次以最新上市的Sony BRAVIA A95K重新回味，竟然讓她發現許多之前未曾注意到的暗處細節！

▼以Sony BRAVIA A95K重新觀賞最新影集《睡魔》，讓飽妮仍然看得興致高昂，直呼「好像在看全新的影集」！

「我的追劇和看電影習慣是，一定要在家裡用大螢幕電視很專心地看，空間也會佈置得偏昏暗，就像是電影院的環境一樣！」初次與Sony A95K見面，飽妮很快就被它簡約又富設計感的外觀給吸引。然而，點開Netflix，並使用Sony獨家與其合作開發的畫質模式「Netflix自適應校色模式」觀看最新影集《睡魔》，第一集剛進入俯瞰森林畫面的第一顆鏡頭，更讓飽妮驚呼，「我用家裡的電視看，完全不知道森林的細節處有這麼複雜！」隨後的逆光與迷霧中的場景，也讓飽妮驚嘆本來以為導演在處理迷霧畫面時，刻意使其模糊不清，沒想到在A95K以及自適應校色模式相互配合下，讓她瞬間透過明暗處的細節，一秒即沉浸在夢之王的奇幻世界中，可說是直到透過A95K，才完整接受到原創團隊想傳達給觀眾的氛圍與影像質感。



過程中飽妮也不斷驚呼，「我好像在看全新的影集，畫面真的跟我在家看時，多了很多值得注意的細節，顏色也更為分明了。」包括城門的紋飾、石材的紋理，透過A95K最新的QD-OLED螢幕以及強大的「認知智慧處理器XR」，皆以自然且對比分明的色彩光澤，呈現栩栩如生、宛如近在眼前的景象。

▲透過Sony BRAVIA A95K的OLED螢幕以及獨家認知智慧處理器XR，讓明暗處的細節相互呼應，但也不可忽視「Netflix自適應校色模式」帶來的原創氛圍，更能引領觀眾實際走入團隊細膩營造的影像世界。

《睡魔》格外陰鬱詭譎的場景，特別需要如A95K等級的顯示器，忠實呈現影像質感，不過在飽妮的心中，經典老片同樣也需要頂規顯示器的助攻，讓「影像說話」。「比起現代電影很多時候是以對話帶出劇情，老電影更多時候是藉由畫面敘事，同時堆疊人物轉折或糾結的情緒，所以看老片時我都會認真去看畫面每一處細節。」飽妮強調尤其是90年代以前的電影，例如王家衛、侯孝賢等人的鏡頭，通常會以沒有任何台詞的鏡頭語言，以相對單純的影像，讓觀眾感受到潛藏其中角色們流動豐沛的情感，「尤其這些橋段，更需要一台好的螢幕，才能讓觀眾完整感受到這些揪心的細節。」

近期在Netflix上的經典電影，飽妮也格外推薦由男星布萊德彼特領銜主演的《鬥陣俱樂部》，「這部片的色調也是略暗，但意外的是在A95K上看，顏色比我在家看得還鮮明，很多細節也看得更清楚，例如演員頭上的汗珠真的『粒粒分明』，完全可以感受他們在戲裡的情緒！」

▲▼以Sony BRAVIA A95K收看生態紀錄片，也能令人宛如「親眼目睹」自然界多彩的物種與豐富視野。

本身擁有極為強大的影像處理技術以及豐富影業資源的Sony，近期終於不讓Netflix等串流平台專美於前，現在入手最新XR系列顯示器的Sony粉一定會發現，Google TV選單悄悄多了一個名為「BRAVIA CORE」的APP，這正是Sony獨家推出的影音平台，除了強調畫質接近4K藍光光碟，最新的漫威強片《蜘蛛人：無家日》更有IMAX版本可選。沒想到飽妮一點開，就宣布自己「回不去了」！

「這部我是在電影院看的，但我沒想到在顯示器上竟然可以得到這麼細膩的畫質，連立體度都超高，就好像真人在眼前一樣，太真實了！」飽妮解釋，平常上電影院看電影，追求的就是無失真的畫質色調以及大螢幕的沉浸式體驗，但這些感受有時還是會取決於買到的位子。「我覺得在家有一台可以看IMAX版本的大尺寸A95K，基本上得到的體驗就已經超越電影院了！」

▲65吋的Sony BRAVIA A95K A95K，對飽妮來說，最棒的就是隨時都可以揪好友來家裡，宛如身在劇院、看場沉浸感滿分的電影。

「看久以後真的會被寵壞吧！」以A95K重複觀賞影集與電影的飽妮直言，自己對於顯示器的要求不外乎是細膩的畫質、清晰的暗部細節，以及不失真的色調，而A95K的表現也的確超乎她的預期，尤其是精準配合動作大片影像效果的環繞音效，更讓她留下深刻印象。「我其實是木耳，對聲音音效的要求不高，但A95K帶來的環繞度真的讓人一秒有感，原來多了聲音這個條件，宅在家看電影、劇集也能得到更身歷其境的效果！」體驗後開始考慮是否要換電視的飽妮，也不禁脫口而出，「Sony果然是顯示器王者無誤！」

如果和飽妮一樣是個重度影癡而且預算也夠的話，除了以A95K直接把家裡客廳升級成豪華劇院，同時也不能錯過今年最夯的話題配件「Sony BRAVIA CAM」。「Sony BRAVIA CAM」的設計概念主要是以更人性化的智能角度，進一步提升坐在不同區域的觀眾無差別的享受程度！例如坐到了螢幕偏左和偏右的位置時，在「BRAVIA CAM」的快速偵測下，A95K所呈現的畫面與音效都會自動校正最佳設定，確保每一個觀眾無論從什麼角度欣賞電影，都能得到清晰的影像與角色對話內容。

▲即使突然起身想湊近電視前探看影像細節，「Sony BRAVIA CAM」在提醒觀看距離的同時，也會適時判斷並呈現出最佳的畫面與聲音效果。

網路論壇不時可看到網友PO文問「電影控適合該怎樣的電視」？儘管每個人對於畫質的要求不盡相同，但答案幾乎都不出「直上OLED機型」這個選項，而Sony近年屢次令人驚豔的畫質、音效與智慧表現，樹立起屹立不搖的江湖地位，更是所有電影控心目中最夢幻的家電逸品！電影迷百百種，但所謂的影癡，講求的當然不是囫圇吞棗，而是更傾向透過高科技所帶來的還原場景，讓影像與音效出現在螢幕的第一秒開始，就使人忘記當下的時空，沉浸悠遊在電影營造出的魔幻空間中。當享受電影美學這件事，再也毋需透過追求大銀幕才得以實現，Sony BRAVIA A95K在驚豔影評YouTuber飽妮的同時，也成為許多追求高規格影像的人，今年最無法忽視的視聽家電。

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