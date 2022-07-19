實現把電影院搬回家夢想！Sony指定機種買就送Sony BRAVIA CORE影音平台

▲Sony新上市旗艦機85吋X95K畫質表現接近OLED，尺寸夠大放在整面電視牆上看起來最氣派。（圖／記者周辰亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

居家翻新、新居落成時，室內設計師都建議預留一整面電視牆，直接買大電視放上去，小空間放大術讓視覺效果夠氣派稱頭，65吋以上大螢幕看電影、追劇的感覺更好，網友爬文問「大螢幕更容易顯現畫質好壞，螢幕變大，感覺顆粒感愈明顯，噪訊更容易看見，而且對比度相對較低，動態模糊感也比較明顯, 而且大螢幕由於尺寸大更容易感覺到影像聲音不一致的問題，要怎麼選才不踩雷」，既然要買就要買最好的，網友們大推日本製的顯示器「對比度更好、亮度更亮、更少光暈」，看過大螢幕就回不去了，近期Sony新品上市搭配買指定機種送獨家的影音平台BRAVIA CORE，可以搶先看到高畫質電影、獨家片花，就像買「顯示器直接送藍光光碟片」一樣！

▲Sony新品上市搭配買指定機種送獨家的BRAVIA CORE影音平台，可以搶先看到高畫質電影、獨家片花。

追求極致影像畫質的電影迷最想買大尺寸顯示器掛在電視牆上，喜歡Sony OLED系列色彩飽和度高又清晰、黑得夠黑、連漸層黑當中都能看到細節，想要擺放畫質好，放在整面電視牆上看起來最「霸氣」的85吋顯示器，不能錯過今年Sony新上市液晶旗艦機85吋X95K，搭載Ｍini LED螢幕、認知智慧處理器 XR，可以做到類似OLED精準分區控制發光，畫質表現接近OLED，大幅提升亮度飽和度、色彩更真實，影像看起來更立體真實，尤其是看電影時更明顯可看感受立體度差異，彷彿置身電影院，精準獨立控制每個單位展現出前所未有的動態範圍，亮部更亮、暗部更暗，呈現出更細膩的深度和細節，側面也不色偏；不只如此，Sony的新機都會「升級」音響效果，除了X95K，其他的中高階新機都有提升多音域環繞聲場技術，加強聲音定位和優化環繞音場，電視側邊的喇叭位置上方傳出高音人聲、下方傳出中重低音，打造聲音和畫面和諧一致的臨場感。

▲全新BRAVIA XR系列內建獨家BRAVIA CORE影音平台，集結索尼影業最新熱門與經典電影，是影迷夢幻首選。

▲在Netflix觀看電影時可選擇Netflix自適應校色模式，調校成原創團隊想呈現的影像氛圍、精準色調。

追劇看電影有眾多串流平台選擇，BRAVIA全系列機種內建Netflix、YouTube、myVideo、Prime video等知名串流平台，全新BRAVIA XR系列內建獨家BRAVIA CORE影音平台，集結索尼影業最新熱門與經典電影，可看到更多新電影，是影迷夢幻首選，就連IMAX規格拍攝的電影不用進電影院，就能在家中享受劇院規格，例如近期電玩改編電影4K IMAX dts畫質的《秘境探險》搶先在BRAVIA CORE影音平台上線，觀看時校正模式會自動優化畫面設定，不只如此，在Netflix觀看電影時也可選擇Netflix自適應校色模式，調校成原創團隊想呈現的影像氛圍、精準色調，影迷可直接感受畫面情緒；此外，新款遙控器尺寸跟著變小，使用上更直覺，僅需一個按鈕，即可透過隨選影片服務，在房間內立即觀賞節目和影片。

▲新款遙控器尺寸跟著變小，使用上更輕鬆直覺。

智慧電視是未來的趨勢，Sony BRAVIA系列內建 Google TV 系統，並支援 AirPlay 與 HomeKit可輕鬆投放手機內容至大螢幕，高階機種還隨附外接式BRAVIA CAM智慧偵測鏡頭，依觀看者位置即時自動校正優化畫面音效，坐在不同位置都可以感覺到聲音的包覆感，BRAVIA CAM智慧偵測鏡頭的支援功能待後續韌體更新會有更多「黑科技」，包括「手勢控制」調整頻道音量、孩童觀賞距離過近也會有「接近警示」、主動提醒孩童距離太近、離開座位自動進入省電模式等智慧體驗。

▲Sony BRAVIA XR系列新機陣容華麗上市，今夏促銷比往年更優惠，買指定機種就送BRAVIA CORE影音平台。

索粉期待已久的Sony BRAVIA XR系列新機陣容華麗上市，就連OLED售價也比往年更有競爭力，本來就有預算要買65吋以上頂級顯示器的族群，無論LCD或OLED愛好者，都有符合需求的機種可提供挑選，例如最新款OLED A80K完美呈現暗部的紋理和細節，螢幕可直接發聲，後側裝有3個制動器，打造出聲音隨畫面移動的效果，有77吋、65吋、55吋可選，可以花一樣的錢就買到最新最好的顯示器，最受歡迎的日本製LCD機種X95K、X90K更是提供不同需求族群最佳選擇，受到疫情影響，今夏促銷比往年更優惠，買指定機種並完成註冊，享頂級無線揚聲器、BRAVIA CORE影音平台與超商虛擬商品卡等好禮，直接爽看超過百部電影及獨家Studio Access電影的幕後花絮及訪談內容，實現把電影院搬回家的夢想！

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