化工董座家傳千萬烏心石古木送加工　一半木材消失！他火大告侵占

▲永源化工吳姓負責人日前委託大溪某木材廠加工家傳烏心石古木，卻發生一半木材遺失的離譜狀況。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／桃園報導

桃園市永源化工公司吳姓負責人家中藏有多支祖上留下，要傳給子孫當作傳家寶的千年烏心石古木，吳董今年構思要把其中一支長達10公尺，直徑達1.6公尺的烏心石古木裁切成18面原木桌面，用來供敬神供桌及公司幹部辦公使用，他斥資70萬元新台幣委請桃園市大溪添富木材廠進行裁切，但後來該廠完工後，僅製成9面4.8公尺的原木桌面，另外9面5.2公尺的古木桌面居然不翼而飛。

▲紅圈部分為遺失的5.2公尺原木桌。

對此添富木材廠老闆對吳董表示，該古木狀況不佳，5.2公尺裁切段「有部分腐朽，已經全數丟棄」，但吳董質疑，當初他從雲林老家委託吊車司機將這支長達10公尺的烏心石古木拖運北上，古木入場進行初步整理裁切時，木材廠老闆嘖嘖稱奇，甚至還問他「這木材看起來很漂亮，你要賣嗎？」但吳董拒絕。

吳董並秀出監視器畫面、原木加工照片佐證，認為他花大錢請木材行加工裁切吳家祖上遺留下來的傳家寶古木，但當初切4.8公尺、5.2米的原木看起來狀況甚佳，根本沒有木材廠負責人後來所說「木頭腐爛了直接丟掉」問題，質疑該木材行看到珍稀古木，意圖不法侵占。

吳董日前向轄區桃園市大溪警分局報案，並在13日取得受理案件證明單；吳姓負責人表示，經過外界估價，光光是他遺失的5.2米的烏心石古木桌面，價格達數百萬元、甚至上千萬元之譜，他無法忍受斥資委託木材行加工祖傳傳家寶，卻疑似遭業者侵吞，「就算是木材腐朽，業者也應該留著等我決定怎麼處理吧，但該批珍稀古木就這樣不翼而飛！實在太離譜」，經協商索討未果情況下決定報警，希望透過司法調查釐清真相。

▲永源化工吳姓負責人因家傳古木疑遭木材廠侵吞，憤而向警方報案。

對此大溪警方則證實：接獲吳姓負責人報案提告侵占，日前陸續傳喚木材行負責人、會計、現場裁木師傅到案，但3人說法均口徑一致，辯稱木材有腐朽才會丟棄清運，警方對此說法存疑，偵訊後將依涉嫌侵占罪嫌移送地檢署偵辦。

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