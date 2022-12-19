廚佛Fred狂撒「神奇ㄧ味」秒變出高質感料理

▲最新一集的《FRED吃上癮》帶大家簡單做出奶香四溢的冬天療癒美食！（圖／擷取自「FRED吃上癮」影片，下同）

消費中心／綜合報導

冬天冷颼颼加上聖誕節將近，濃濃的過節感就讓人特別想來點暖呼呼的料理，冷到不想出門也沒關係，家中只要備有眾多網友力推的「必買神物」，不僅能喝也能入菜! 在最新一集的《FRED吃上癮》中，Fred用來賓帶來的「豐力富奶粉」挑戰變化出有甜又有鹹的料理，還給你科普奶粉小知識！

奶粉的入菜高搭配性身為知名主廚的Fred當然很清楚，他也有一套屬於自己的使用習慣。早上晚上都適合用奶粉泡牛奶，濃淡可調整，冬天喝了還超暖和，隨時想喝就能泡。豐力富奶粉每個世代都很適合，不只Fred 40世代超有共鳴，20世代來賓大學期中期末考前和室友也是要有儀式感，泡杯牛奶，單喝或是加巧克力、麥片，靠著豐力富奶粉渡過漫漫的K書長夜。

▲網路上被號稱必買神物的豐力富奶粉搭配性高，做飲品或是入菜都很適合。

Fred這次精選兩道料理，分別是鹹食代表「奶香辣燉小排」、甜點代表「奶香葡萄薄餅」，兩道都是在家裡廚房就可以輕鬆完成的療癒美食。Fred提到每家奶粉都有不同風味，所以選擇適合入菜的奶粉，絕對是要特別挑過的！豐力富奶粉在網路上已經是大家推薦的「必買神物」，因為它和許多食材都很好搭配，濃郁的乳香不僅是幫料理加分，也不會搶走食物本身味道，真的是可甜可鹹的最佳代表。

節目中來賓也分享幾個關於奶粉的歷史，大家才了解原來奶粉起源是元朝。元朝蒙古騎兵四處征戰打仗，偶然發現將牛奶曬乾成粉狀，不僅方便攜帶，吃了還不會拉肚子，因此成為現代奶粉的雛形。

而且你知道奶粉也有世界紀錄嗎?由紐西蘭第一大乳品公司恆天然在2012年創下的！恆天然使用當時世界最大的牛奶乾燥機，一個月就生產了兩萬噸奶粉，每秒可將100公升牛奶轉化為10公斤奶粉，隨著技術的進步也讓大家現在能隨時想泡就泡，想入菜就入菜！

▲▼想讓起司醬散發出香氣噴發的奶香味，Fred建議在過程中添加豐力富奶粉就沒錯。

回歸到料理，提到起司醬，很多人以為準備起司就好，Fred說:「如果想讓乳香味再深沉、濃郁一點，我建議可以加適量的豐力富奶粉增加奶香，整個料理的香氣和濃郁度就會提升，CP值很高！」

▲在辣燉小排上淋滿帶有奶香的起司醬，為辛口滋味增添滑順的口感。

甜點奶香葡萄薄餅的靈魂就在於奶酥醬，Fred也傳授獨門秘招，「奶油打發的重點就是要常溫、夠軟，不可以使用冰冰硬硬的奶油，而且可以加點豐力富奶粉，讓整個奶香味更足！」最後只要準備好煎得脆脆的薄餅，抹上加入葡萄的奶酥醬、撒上起司絲，再放入烤箱就大功告成。不過Fred還是藏了一手，他偷笑說，「我還會灑上豐力富奶粉做最後裝飾，這樣吃的時候就可以先聞到薄餅上的奶香味！」

▲▼製作奶酥醬的過程中多加些豐力富奶粉，甚至在薄餅上桌前還能撒上一點奶粉，讓嗅覺也能享受四溢奶香。

節目中所有人在試吃之後，對於奶粉可甜可鹹的高搭配性很驚訝，甚至能讓料理的味道恰當好處的加分，且不會過於膩口。

▲▼跟著廚佛Fred激出創意發想，以豐力富奶粉設計出自己的專屬奶香料理。

Fred以專業廚師的身分剖析，「豐力富的牛在位於紐西蘭的自營牧場裡放牧奔跑，以草飼為主，草飼牛能產出營養價值高的牛奶，而豐力富獨特的自營牧場不僅從源頭層層把關，也相當關注來源、環保、永續發展的經營！」這樣的奶粉才能讓料理更好吃，更美味，也對地球更好。當集節目完整看 https://reurl.cc/RORNoZ

無論春夏秋冬，想吃冰涼或溫熱的飲品食物，或想來點撫慰身心的甜點鹹食，只要懂用就擁有百搭魔法的豐力富奶粉，在今天Fred示範下，又能繼續點亮生活中的療癒食光，料理控不妨也跟著創意發想，輕鬆變出一道道專屬於自己的豐力富料理。