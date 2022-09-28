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淨水器用2年驚覺「管線裝錯」　廢水泡奶寶寶全喝下肚

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

記者隋昊志／綜合報導

 
許多人為了健康，會選擇加裝淨水器過濾雜質，但大陸卻有一名女子家中使用2年淨水器後，赫然發現管線裝錯，廠商將純水管接到排水管，也就是說全家人喝了2年的廢水，讓家中有小寶寶的女子十分擔心。

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

據《1818黃金眼》報導，大陸杭州一名方姓女子表示，自己2年前從網路購買一台價值2千元人民幣（約8940台幣）的淨水機，但近日在更換濾心後發現，出水量明顯變小，將水煮沸後更發現，水中出現許多不明雜質。但向客服反映後，對方表示濾心絕對不會有問題，要他們先去檢查是否淨水器的管線裝反，方女丈夫檢查後，果然是管線裝反，當時施工將純水管接到了水槽的下水道排水管線。

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

該淨水器背後共有純水、濃水（指廢水）、原水3條管線，其中代表廢水的濃水管線，竟然接到了水槽的下水道排水管線，純水的管線更是接到水槽的下水道排水管線，這也代表方女士一家人整整喝了2年的廢水。這也讓方女士氣炸，表示自己從懷孕期一直到孩子出生後泡奶粉，都一直是喝淨水器過濾的水，讓她心情非常複雜，當初會想要加裝濾水器，就是希望能提升全家的生活品質，並讓寶寶能喝好一點的水，但沒想到今天卻出現這種情形。

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

▲▼一名人妻為了讓寶寶能喝到更好的水加裝淨水器，沒想到2年後發現廠商施工時接錯管線。（圖／翻攝自微博／1818黃金眼）

該牌淨水器的分公司負責人建議方女士一家可以先做健康檢查，並將水質送去檢測，但方女士認為，即使身體檢查及水質都符合「健康」標準，但水中出現雜質就已已經失去使用淨水的意義了。目前雙方暫時未對賠償部分取得共識，對於方女士提出的要求，該負責人僅表示需要再與上級商討，目前尚未有結果。

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