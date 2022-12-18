快訊／一早5.7℃！快速降溫中　今晚再探5度

▲冰凍番薯。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

寒流發威，中央氣象局觀測，今天（18日）早上本島平地最低溫出現在新北市石門的5.7度。對此，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書提醒，今晚到周一晨加上輻射冷卻效應，中部以北空曠地區可能出現5度上下的低溫，還沒冷完，請大家持續做好保暖準備。

天氣風險也在臉書說，久違的凍蕃薯，今天清晨最冷的地方是在冷空氣的第一線，馬祖、北海岸只有5-7度，全台灣各地氣溫也在快速下滑中，中部以北全面下探8-11度，起床記得先暖暖身子，喝杯溫開水；今晚、周一晨輻射冷卻發作，最低溫就要看中南部平地了。

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氣象局觀測，今早台北氣象站低溫降到9.1度，達到寒流標準（小於10度），且持續下降中。氣象局說，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約8、9度左右，中南部、花東為10到12度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）



►今上午至白天低溫區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。