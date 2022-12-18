冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

▲北部海面「雲街」顯現，寒流持續南下。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！氣象專家吳德榮提醒，周三至周日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨各地雲層逐漸通過減弱中，北部海面雲街顯現，寒流持續南下，中南部降水回波逐漸消散中，月初以來，北台灣連日陰天有雨、令人不適的天氣終於結束。



吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一晨寒流最強，各地轉晴朗穩定，天氣極寒冷，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應做好防寒措施，今日各地區平地氣溫：北部6至12度，中部7至15度，南部9至19度，東部8至18度。

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▼今晨8時溫度分布圖。（圖／氣象局）





吳德榮指出，周一白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升；周二天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。



吳德榮提醒，周三至周日另一波屬性偏乾的冷空氣南下，強度雖遜於上波，但因有強輻射冷卻作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合強烈大陸冷氣團（低於12度）及寒流（低於10度）定義的機率。

吳德榮分析，周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至周日，各地皆為晴朗穩定的天氣；周三至周日白天各地在陽光下或不覺冷，但入夜強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又低又急，早晚仍應注意保暖、防寒。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）



►今上午至白天低溫區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。