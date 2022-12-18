1圖看各地多凍！　今晚探底4℃

▲各地低溫預估。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局提醒，今天（18日）寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象粉專製作一張天氣圖，讓民眾了解各地低溫，近山區、丘陵地甚至下探4-6°C。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，寒流已抵達，風勢強勁，溫度持續下降中，將直攻首波低溫！大部分地區預估7-9°C；今晚、周一晨寒流影響，輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6-9°C，近山區、丘陵地甚至下探4-6°C。

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▼冰凍番薯。（圖／氣象局）







台灣颱風論壇說，周一白天、周二寒流減弱，溫度回升；周三至周日另一強烈冷氣團再度南下，有機會挑戰寒流，非常非常寒冷，務必多注意自己的身體狀況！

氣象局觀測，今早本島平地最低溫出現在新北市石門的5.7度，台北氣象站低溫降到9.1度，達到寒流標準（小於10度）。氣象局提醒，今天寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約8、9度，中南部、花東為10到12度，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些。

氣象局指出，降雨方面，清晨各地皆有局部降雨，尤其南部地區降雨較為持續，不過白天環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大台北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；由於環境偏冷，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

▼20縣市低溫特報。（圖／氣象局）



►今上午至白天低溫區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。



【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。