鄰居阿嬤「500萬財產全送他」！只開一條件　超多人狂勸：答應了啦

▲網友的鄰居想要將財產全部贈與，只開了一個條件。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

開出這種條件，你會答應嗎？一名網友分享，他家附近有位年近90歲的阿婆，近日他陪同到農會刷存摺本時，對方突然開口「要送500萬」，且只要求答應一個條件，讓他相當猶豫，不曉得該不該收下，而條件曝光後，也讓許多人羨慕不已。

這名網友在「匿名公社」表示，鄰居阿嬤年近90歲，這輩子並沒有結婚，弟弟、妹妹也都已過世了，目前孤身一人，而他也會幫阿嬤處理一個人做不來的事情。

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日前阿嬤突然拿出農會存摺，希望網友陪同到農會刷簿子，等到刷完以後，阿嬤突然開口，要求他在農會開戶，更是告知「要把所有的錢轉到我存摺裡」，讓他與農會的工作人員都嚇了一跳。

▼網友陪鄰居阿嬤到農會刷簿子，結果阿嬤說要把錢全給他。（示意圖／記者周宸亘攝）



網友表示，阿嬤的戶頭大約有500多萬元，雖然他十分心動，但也害怕因此惹來麻煩。對此，阿嬤則開口提出一個條件，就是等到往生之後，希望網友在有生之年，每年固定來祭拜、掃墓2次，只要答應了，這些錢就全部歸他。

網友相當困擾，為了讓孩子過得更好，他很全部收下，但又怕因此招來麻煩，「我不知道她老人家有這麼多錢…真的不知道…。」

貼文曝光後，不少人感到相當羨慕，也留言勸將錢收下，「其實你真的對他好，她也信任你，這筆錢可以收的，但是如果你收了就麻煩把她當親人看待」、「把那個阿嬤帶回來家裏住！用她的錢，給她吃好的、穿好的！給她餘生一個溫暖的家吧」、「認她當乾奶乾媽，做她交代的大小事，問心無愧就好」、「收，有個現成阿嬤，她百年走了，絕對對你有好無壞。不過該做的你還是要做。」

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