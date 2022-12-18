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社會 社會焦點 保障人權

繼母保管箱9克拉鑽戒消失剩1支筆　前證券老董怒告「她」再吞敗

▲▼鑽石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾任元大證券董事長的賀鳴珩控訴，繼母留給他繼承的銀行保管箱內，原本裝了許多珠寶、金條，打開來卻是空的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

曾任元大證券董事長、廣豐家族第二代的賀鳴珩，於湯姓繼母過世後，繼承她放有九克拉鑽戒、金條等財物的保管箱。但賀鳴珩打開保管箱後，卻發現裡面財物不翼而飛，認為是過去常幫繼母處理投資事宜的黃姓女子偷走，堅控黃女竊盜，但台北地檢署根據相關證詞，都無法確認保險箱內有何財物，對黃女處分不起訴，賀鳴珩向法院聲請交付審判，被台北地院駁回。

據了解，賀鳴珩的繼母原本在大陸地區的生活就相當優渥，上個世紀舉家遷徙來台，2010年間，繼母因婚姻關係，收養賀鳴珩當繼子，並於2018年間過世。

賀鳴珩表示，繼母生前和黃女交好，曾委託她幫忙處理投資事宜，並以黃女堂姐的名義向彰銀承租保管箱，存放自己的珠寶等財產，其中包含一只九克拉鑽戒，3枚翡翠、綠寶石鑲鑽戒指，1組鑽石首飾，以及18條金條和美金現鈔20萬。然而繼母過世後，這些保管箱裡的財物卻不翼而飛，應是黃女在繼母過世後侵占保管箱內的財產，不僅如此，黃女還盜賣繼母的405張中華電信股票，擅自提款侵吞378萬元，他認為黃女涉嫌竊盜、詐欺、偽造文書等多項罪名，憤而向警局報案。台北地檢署調查後，認為黃女涉竊盜罪證不足，處分不起訴，賀鳴珩不服，再向法院聲請交付審判。

全案審理時，顏姓司機證稱，他於2018年偕同印傭依湯母指示打開保管箱，裡面就只剩下高麗人蔘的木盒子和1支原子筆，印傭打給黃女詢問後，黃女承認拿走財物，放在世貿大樓33樓的銀行金庫裡等語。

台北地院審理後，認為湯母於生前已自行處分保險箱部分財物，且有將財產贈與晚輩的習慣，還會不時將保管箱財物取出，賀鳴珩僅憑主觀臆測，並無法確定保管箱內還有什麼財物。證人顏姓司機也在賀鳴珩及其家族出資的公司擔任代表人，可見和賀鳴珩有相當信任情誼，更何況世貿中心裡有保管箱的銀行，皆無黃女、湯母等人的承租紀錄。另銀行保險箱監視畫面紀錄也僅保存半年，期間只看到賀鳴珩1人進庫，難認裡面財物有遭到黃女竊盜，因罪嫌不足，駁回賀鳴珩聲請。不過黃女另涉盜賣股票案，正由法院審理中。

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