高雄富翁過世留13億遺產　里長兒「私吞3200萬」7年！5手足氣炸提告

▲里長吞富翁老爸3200萬遺產遭橋頭地院判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名億萬富翁2007年過世時留下超過13億的大筆遺產，其中有一筆與2家保險公司因為理賠問題打官司，富翁的6名子女中一名擔任里長的兒子受其他兄弟姐妹委託打官司，結果里長與保險公司達成和解協議，獲得3200萬元的理賠，沒想到里長卻將錢私吞存入自己帳戶，直到其他5名手足在2019分割遺產時才發現，向檢方提告，橋頭地院審理後依侵占罪判刑1年6月。

判決指出，這名富翁生前相當富有，他在2007年6月分過世後，6名子女向2家保險公司提起民事損害賠償訴訟，這名里長得到另外5名手足的授權，與保險公司進行調解，並於2012年5月17日達成調解，2家保險公司分別給付了2958萬101元、241萬9899元，共計3200萬元給里長等6人。

不料，里長卻沒和兄弟姐妹們說已經和保險公司達成和解，也將保險公司的3200萬調解金匯入自己的帳戶，直到2019年8月1日其他5人進行遺產分割案件時，赫然發現里長已經和保險公司達成調解，還把錢都領走了，卻沒分給他們，於是向里長案和解金。

▲里長被5兄弟姊妹追討保險公司3200萬元調解金。（示意圖／記者劉維榛攝）



里長被兄弟姐妹們追討3200萬時，推說這筆錢當初是找了「社會人士」去和保險公司處理，才能獲得調解金，而其中1500萬元已經給了「社會人士」，剩下來的1700萬元他願意拿出來分給其他人，每個人大概可以分300萬，不過他也要求其他手足必須把老爸生前放在他們那邊的財產一起拿出來算。

里長的作法和說法引起其他5名手足的不滿，向橋頭地檢署提告，檢方在偵查後也依侵佔罪將里長起訴。

法院審理時，里長辯稱他在和保險公司調解時，就曾和手足們說過會請「社會人士」處理，也會給1500萬的費用，手足們知情也同意，但法官認為其他兄弟姐妹並未授權他這麼做，他就算事後表示可以分配給大家，但侵占罪是即成犯，因此仍依侵占罪判處1年6月徒刑，全案可上訴。