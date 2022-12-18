世足決賽倒數！阿根廷大嫂團火辣發功　許願奪冠將刺「那個東西」

▲阿根廷大嫂團許諾，若阿根廷在世足賽奪冠，那她們將一同在身上留下刺青紀念。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

2022年卡達世界盃邁入最後高潮，球王梅西帶領的阿根廷球隊，將在台灣時間18日晚間11時，迎戰衛冕冠軍法國，與天才足球新星姆巴佩角逐足壇最高榮耀的大力神盃。為了給球員伴侶提供精神上的支持，阿根廷一眾球星的女伴最近達成了協議，若阿根廷能在世足決賽中成功奪冠，那她們將一同在身上刺青留念。

據《太陽報》報導，阿根廷被外界稱為「WAGs」（大嫂團）的球星妻子或女友，12日在阿根廷球隊對戰克羅埃西亞前，在杜哈一同參加了一場晚宴。事後，後衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez）交往了10年的女友洛培茲（Muri López）透露，大嫂團在宴席間達成了一項共同協議。

她指出，「我們許下了承諾，如果阿根廷能順利奪冠的話，我們將一起去刺青，來紀念這個歷史性時刻。」她在接受一家阿根廷電視台採訪時表示，「我們還沒決定要刺什麼圖案，有人想要將冠軍賽的日期刺在身上，也有人想刺上阿拉伯文，當然也有人想要刺『那個東西』。」

▲後衛馬丁尼茲的女友透露，大嫂團考慮在身上刺大力神盃，不過當晚聚餐的大嫂中未見梅西妻子的身影。（圖／翻攝自IG）

外媒透露，洛培茲口中的「那個東西」，指的其實就是大力神盃。這是球員們的一個禁忌，因為他們害怕直接說出大力神盃會破壞阿根廷的奪冠機會，因此才用「那個東西」代稱。

洛培茲也透露，大嫂團在晚宴上相談甚歡，「我第一次見到她們時也很緊張，因為我之前只在媒體上見過她們，但當你了解她們後，就會發現她們其實和其他人一樣，很討人喜歡，當晚的氣氛也很好」。

門將魯利（Geronimo Rulli）的女友也在網上分享了大嫂團當晚的合照，可見26名「大嫂」中共有19人到場，其中包括了在半決賽表現亮眼的前鋒阿瓦瑞茲（Julian Alvarez）的女友費雷羅（Emilia Ferrero），不過不知為何，人群中未見球王梅西的妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）。