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梅西世足最終戰只差1步！外媒看好他奪冠　有望再拿2獎成「三冠王」

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西有望成為世界盃冠軍，並同時拿下金靴與金球獎的三冠王，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷即將在台灣時間18日晚間11點對戰法國，一同角逐2022卡達世界盃的冠軍。這場比賽不僅是阿根廷睽違8年後重返決賽，也是足壇巨星梅西在世界盃的最後一舞，吸引廣大球迷關注。外媒指出，梅西在本屆賽事狀況堪稱歷來最佳，因此他不僅有機會率領阿根廷奪冠，還有機會成為本屆的「三冠王」，同時拿下金靴與金球兩項大獎。

綜合外媒報導，現年35歲的梅西，截至今年為止，已參加過5屆世足賽，與墨西哥傳奇門將卡巴查（Antonio Carbajal）、德國的馬特烏斯（Lothar Matthaus）與馬奎斯（Rafael Marquez）、葡萄牙的C羅等人並列第一，而他也在世界盃累計了助攻8次、參與進球19次、關鍵傳球72次、成功盤球126次的紀錄，成為世界盃史上4項紀錄保持人。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

另外，截至上一場4強賽，梅西已追平了馬特烏斯在世界盃上場25次的紀錄，因此梅西在今（18日）晚對戰法國的賽事有登場的話，將會以出賽26場的成績成為史上第一，而他只要在總決賽出賽23分鐘，就可以打破義大利後衛馬迪尼（Paolo Maldini）的紀錄，成為世界盃出賽時間最長的球員。

除了這幾項驚人的紀錄外，梅西已不止一次公開透露，他最後的心願就是希望以捧起大力神盃，終結世界盃的最後一舞。外媒指出，梅西在本屆賽事中的個人狀況堪稱歷來最佳，因此他今晚極有可能會在個人生涯最後一屆的世界盃上贏得渴望了一生的獎杯，甚至還有機會成為本屆的「三冠王」，同時拿下金靴與金球兩項大獎。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

在2014年的巴西世界盃中，阿根廷雖然在冠軍賽不敵德國屈居亞軍，但梅西仍拿下了當年的金球獎。這個獎項是由國際足球總會（FIFA）技術研究小組（Technical Study Group）列出在世界盃期間表現傑出者的名單，然後交由媒體從中票選出最佳球員，並為其頒發金球獎。

外媒指出，從梅西到目前為止的表現來看，他確實有可能在金球獎的評比上居領先位置，因此梅西再度獲獎的機會極高。另外，法國球星姆巴佩目前已在世界盃中攻進5球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上暫居第一，不過梅西和法國的吉魯（Olivier Giroud）也以4球並列第2，緊追在後。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

外媒認為，雖然對梅西來說，最重要的是要率領阿根廷奪冠，但他在奪取金靴獎上，競爭力也極強。報導稱，如果梅西可以在今晚的冠軍賽中成功捧起大力神盃，同時拿下金靴與金球兩項大獎，那他將成為史上第9位在職業生涯中奪得「三冠王」的傳奇球員。

在梅西以前曾奪得「三冠王」之稱的球員分別為英格蘭的查爾頓（Bobby Charlton）、德國後衛貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、德國前鋒穆勒（Gerd Müller）、義大利前鋒羅西（Paolo Rossi）、法國中場席丹（Zinedine Zidane）、巴西球星里瓦尔多（Rivaldo）、卡卡（Kaka），以及梅西還未出名時的老大哥小羅納度（Ronaldinho）。

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