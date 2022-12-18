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H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

動植物防疫檢疫局今(17日)表示，嘉義縣東石鄉1正番鴨場及1肉鵝場都確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行正番鴨4621隻（107日齡）及肉鵝1066隻（37日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計34例（陸禽22場、鴨9場、鵝3場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從10月17日至今已有46禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本從10月28日至今已有46禽場確診H5N1亞型HPAI(均為b分支)。台灣灣目前進入候鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

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▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計34例 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

防檢局指出，今日新增確診2場H5N1亞型HPAI案例水禽場，為執行雲林縣水林鄉案例場周邊監測所發現，動物防疫機關刻正全力防堵該病毒進入陸禽場。又今日鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，明日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易造成家禽高度緊迫及疾病發生，請養禽業者加強防範。

防檢局呼籲養禽業者務必自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。

▲▼ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲防檢局呼籲養禽業者務必自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候鳥接觸 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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