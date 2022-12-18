　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏17日警告，大陸感染高峰期馬上來臨，要保護好老年人，「如果老人沒有打過疫苗，應該降低他們的活動度，出來的時候一定要戴口罩。而去見老年人的時候，也要戴好口罩再去。」

張文宏在「2022年中美臨床微生物學與感染病學高端論壇」上表示，當這一次的新冠疫情出現以後，他們就知道這個病毒的傳播速度遠遠超過了流感病毒，而且人類普遍對這個病毒沒有免疫力，「人類從來不以消滅一種物種來達到控制傳染病的目標。所以，流感從世界上誕生以後，它跟我們人類的免疫系統逐漸達成了平衡，隨著我們人類接種疫苗和普遍感染，它會與傳染病維持在一定的穩態。」

▲▼防疫物資,口罩,退燒藥。（圖／CFP）

張文宏提到，新冠病毒也面臨同樣的局面，「目前各種研究可以看出，我們接種了疫苗以後，對病毒的演變有非常大的壓力，使得疫苗接種以後病毒演變的數量大幅度減少，最終今天看到的只有Omicron毒株最終勝出，「這個毒株對人類的免疫具有一定的逃逸作用，而且它的R0值已經接近16至18左右的水平，從Omicron毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難了。」

張文宏說，從上海的數據來看，Omicron毒株已經出現顯著的毒力降低趨勢，但是對於脆弱人群的攻擊性還是存在的，「尤其是對於年齡大於80歲以上的人群，他們也是主要的重症病人，除了年齡以外，慢性腎病、高血壓以及一些神經系統疾病，都是成為脆弱人群患病的一個主要原因。大多數死亡或者是重症病人多發生在沒有接種疫苗的人群當中。所以，疫苗的接種對保護脆弱人群非常關鍵。」

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠區疫情。（圖／視覺中國）

張文宏強調，現在的工作重點就是對老年人進行充分地保護，具體要做好三個方面，「第一，就是一旦感染如有症狀要給予他們充分的藥物治療；第二，建議他們充分地接種疫苗；第三，在大流行期間對他們形成一個反向的保護，避免病毒進入他們生活的空間。」

張文宏還說，期望針對Omicron的更多新疫苗能夠早日上市，這對防備脆弱人群的Omicron感染也有很高的價值，「儘管如此，接種現有疫苗仍然有效地幫助我們形成對Omicron一定的免疫屏障，最終使得我們能夠贏得這一場戰役。」

張文宏也特別警告，在現階段感染高峰期馬上來臨之際，對老年人要有非常好的保護，「如果老人沒有打過疫苗，應該降低他們的活動度，出來的時候一定要戴口罩。而去見老年人的時候，也要戴好口罩再去。最終希望老年人能夠注射疫苗，有更好的藥物能夠去保護他們。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／決定了！　6學校確定退場解散
升級iOS 16.2　3款iPhone續航力下滑
獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹頭！恐怖過程曝光
法國、阿根廷爭冠！　運彩老手曝2大比分買法
寶寶冷到出怪聲！趙小僑急求救　被揪「做錯1事」網給3招神解
寒流來仍冷不過國外　他指台人「1觀念」才危險！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

中財辦韓文秀：陸明年第二季「生活秩序會加快恢復」

陸政協經委會副主任：要積極恢復接觸型、聚集型、流動型消費

陸N95口罩漲價6倍！廠商嘆：時光有如「回到3年前」

陸專家：有台商訂單損失了50%　大陸想留住台商「難度很大」

3萬台企在江蘇！　「到帳台資870億美元」佔兩岸貿易總額1／5

南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　劉兆玄：盼成為交流重要新據點

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車「車頭扁掉」2人慘死　驚悚影曝

過關斬將　台灣健行熊贏得兩岸電競賽冠軍

綠帽男上網看影片　意外發現妻子「又嫁人了」！離奇真相讓他氣炸

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

中財辦韓文秀：陸明年第二季「生活秩序會加快恢復」

陸政協經委會副主任：要積極恢復接觸型、聚集型、流動型消費

陸N95口罩漲價6倍！廠商嘆：時光有如「回到3年前」

陸專家：有台商訂單損失了50%　大陸想留住台商「難度很大」

3萬台企在江蘇！　「到帳台資870億美元」佔兩岸貿易總額1／5

南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　劉兆玄：盼成為交流重要新據點

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車「車頭扁掉」2人慘死　驚悚影曝

過關斬將　台灣健行熊贏得兩岸電競賽冠軍

綠帽男上網看影片　意外發現妻子「又嫁人了」！離奇真相讓他氣炸

歌詞洩心聲？C羅PO健身房上空片　背景音樂「你不懂我」成亮點

饒舌歌手ACE嘉義管樂節演出　曝跨年重現《聲林》經典

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

諷姆巴佩不夠懂足球　阿根廷門神喜歡法國被看好：我們有梅西

H5N1禽流感入侵嘉義番鴨、肉鵝場　2處共撲殺5687隻

壯觀美景曝！雪山海拔3500m以上現積雪　5天內2度下雪

失控影片曝！新北聯結車雨天「左拐右彎」未減速…下秒撞山壁

張文宏警告：陸感染高峰馬上到　要保護好老年人

寒流來襲「長洋裝」保暖又優雅　Jil Sander、Lemaire極簡美學好顯瘦

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹！暴力過程曝光

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

大陸熱門新聞

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

綠帽男上網看影片　發現妻子又嫁給別人

陸專家：台商訂單損失50%　留住台商難度大

3萬台資企業在江蘇

南京兩岸企業家峰會永久會址啟用　

台灣健行熊贏得兩岸電競大賽冠軍

雙胞胎失散41年！竟因一頓火鍋意外重逢

詐騙集團專騙聾啞人！贓款買大樂透中6300萬

陸男女官員微信聊性　上班時間要對方脫褲

「台灣問題」重演烏克蘭陷阱？

陸N95口罩漲價6倍！廠商：重回3年前

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

更多熱門

相關新聞

上海離解封日不遠了？

上海離解封日不遠了？

知名醫學期刊「柳葉刀」官方微信公號今（7日）發布復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人發表的一篇文章，明確指出上海距離解封日子近了。該文稱，目前新增感染病例數在4月13日達到峰值的27,719例後開始逐步下降，截至5月4日已降至4,651例，「上海恢復正常生活秩序和復工復產產正在逐步推進，上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光。」

兒童不明肝炎可能病因曝！張文宏示警

兒童不明肝炎可能病因曝！張文宏示警

張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

陸專家：新冠疫情最壞的日子要慢慢過去了

陸專家：新冠疫情最壞的日子要慢慢過去了

陸爆Omicron疫情　各地倡導就地過年

陸爆Omicron疫情　各地倡導就地過年

關鍵字：

感染高峰張文宏

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面